Lituania suspende los vuelos en Vilna durante más de seis horas por la aparición de globos aerostáticos

El aeropuerto de Vilna estuvo cerrado durante más de seis horas por la aparición de varios globos aerostáticos procedentes de Bielorrusia. La medida afectó a unos 30 vuelos y a 6.000 pasajeros.

El tráfico aéreo sobre el aeropuerto internacional de Vilna, capital de Lituania, estuvo suspendido durante la noche del viernes al sábado, después de que aparecieran varios globos aerostáticos procedentes de Bielorrusia. Según las autoridades, estos dispositivos se utilizan habitualmente para introducir tabaco de contrabando en territorio lituano.

Lituania, miembro de la OTAN, informó de que hasta 25 globos violaron su espacio aéreo, más de la mitad sobre la propia capital, y dos de ellos directamente sobre el aeropuerto, lo que obligó a suspender las operaciones aéreas durante más de seis horas. La actividad se reanudó hacia las cinco de la madrugada, con al menos 30 vuelos y 6.000 pasajeros afectados.

Una práctica cada vez más común

Giedrius Miutis, portavoz del Servicio Estatal de Guardias Fronterizos, explicó que durante la noche se localizaron siete globos en distintos puntos de Vilna, Varna, Druskininkai y Lazdijai, que transportaban en conjunto unas 12.000 cajetillas de cigarrillos.

Según el Centro Nacional de Gestión de Crisis, la entrada de este tipo de globos es cada vez más frecuente. Solo en lo que va de año se han detectado 501 globos de contrabando, más del doble que en todo 2024.

Aunque las autoridades descartan que se trate de un acto de sabotaje ruso, el incidente refleja la creciente tensión e incertidumbre en todo el flanco oriental europeo, especialmente en los países fronterizos con Bielorrusia y Rusia, en plena escalada militar en Ucrania.

