Trump amenaza con detener al gobernador de California si se interpone en sus planes

En el estado de California (Estados Unidos) la tensión no hace más que avivarse. Desde el viernes, miles de personas se encuentran en las calles en protesta por una serie de redadas en barrios del condado de "Los Ángeles" donde la mayoría son de origen latino. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó alrededor de un centenar de personas.

Durante el fin de semana, las protestas se intensificaron terminando en un enfrentamiento con la Policía. El domingo, el Departamento de Policía de Los Ángeles detuvo a decenas de personas tras la quema de automóviles y de bloquear la autopista 101. Estos altercados no gustaron al presidente Donald Trump quién ordenó un despliegue militar.

El republicano ha amenazado con apoyar la detención del gobernador de California Gavin Newsom, después de que el gobierno federal enviara tropas a Los Ángeles para controlar las protestas. Lo tacha de "gobernador incompetente", asegurando que "está destruyendo uno de nuestros grandes estados". Así como a la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, contra la que también tomarán acciones legales.

No ha quedado ahí porque el presidente ha insistido en que tanto el gobernador como la alcaldesa "deberían de estar diciendo: 'Gracias, presidente Trump. Eres estupendo. No seríamos nada sin usted señor'. Pero en lugar de eso eligen mentir al pueblo de California y EE.UU. diciendo que no éramos necesarios y que estas eran unas protestas pacíficas". Incluso se ha dirigido al ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país, Tom Homan, para que proceda a la detención del gobernador: "Yo lo haría si fuera Tom".

"Me importa un comino"

Newsom, lejos de quedarse callado, desafía a ambos cuestionando que "¿Por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme", manifestó a la NBC. Y aseguró no importarle la detención porque lo primordial para él es su comunidad: "Ven a por mí. Detenme, tipo duro. Me importa un comino. Lo que me importa es mi comunidad y siento ser tan claro, pero ese tipo de fanfarronería es agotadora".

Además, calificó la medida como "ilegal, inmoral y anticonstitucional" y ha cargado contra Trump definiéndole como "un autoritario" y presentando una demanda por la movilización del ejército.

Demanda histórica

Por su parte, las autoridades del estado de California presentarán una demanda histórica por desplegar de forma "ilegal" por desplegar a la Guardia Nacional. Rob Bonta, fiscal general de California, junto con Newson han afirmado que están "pidiendo al tribunal que anule la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California".

La noticia llega tras la autofelicitación del republicano por su "estupenda decisión" de movilizar la Guardia Nacional, escribía en su red social 'Truth Social'.

Casi 5000 militares

El lunes 2.000 miembros adicionales de la Guardia Nacional se personaron en California en apoyo al ICE. Además se activó un batallón de Infantería Marina con unos 700 marines, que según el pentágono ese mismo día estaban operando en la región 1.700 soldados del equipo del 79º Equipo Combate de la Brigada.

Las manifestaciones comenzaron en L.A, pero otras ciudades como Nueva York, San Francisco, Dallas y Chicago se han sumado a las protestas. Aunque la disputa no se ha quedado en las calles sino también en el plano institucional. Trump ha enviado ya a 4.800 militares.

