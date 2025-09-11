Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La UE suspende de forma parcial el acuerdo comercial con Israel

La Eurocámara condena la "catástrofe humanitaria" en Gaza pero no la califica como "genocidio". La resolución sale adelante con los votos de PP, PSOE, liberales, una mayoría de verdes e izquierda.

Votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo

La UE suspende el acuerdo comercial con Israel | PARLAMENTO EUROPEO

Rosario Miñano
Publicado:

El Parlamento Europeo respalda la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea con Israel. El amplio apoyo de la Eurocámara al texto llega después de casi tres días de negociaciones continuas.

El texto ha sido aprobado por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones y ha salido adelante con el apoyo de PP y PSOE, PNV, una mayoría de los verdes y de la izquierda y pese al 'no' de Vox y de Podemos y la abstención de Sumar, Compromís, BNG y Bildu. Se trata de la primera resolución sobre la situación en Gaza en más de un año de legislatura.

Los eurodiputados han instado a la Comisión Europea y a los Estados miembros a suspender "el pilar comercial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel" y a bloquear todas las transferencias de armas a Israel. Se han mostrado alarmados por la falta de alimentos y la desnutrición derivada de la restricción de la ayuda humanitaria y subrayan la urgente necesidad de acceder a alimentos, agua, medicinas y refugio.

La Eurocámara condena la "catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza, reconociendo que la ofensiva israelí en Gaza "es consistente con las características de un genocidio", pero evitando calificarla directamente de "genocidio", como reclamaban los eurodiputados progresistas. También exige un "alto el fuego inmediato", la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y asegura que el derecho de Israel a defenderse no puede justificar una acción militar indiscriminada en Gaza que ha provocado un "sufrimiento insoportable" para los civiles de la Franja.

Más de 64.700 los muertos en Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza cifran en más de 64.700 los palestinos muertos y 163.859 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 70 durante el último día.

Durante el último día se han confirmado otros siete muertos por hambre y desnutrición, incluido un niño, con lo que la cifra total de fallecidos por estas causas asciende a 411, entre ellos 142 niños, en medio de las condenas internacionales contra Israel por sus restricciones a la entrega de ayuda.

