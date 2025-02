El tremendo enfado de un influencer "arruinado" tras invertir en la criptomoneda de Milei: "¡Te voy a encontrar! No tengo nada..."

La criptomoneda que promocionó Javier Milei y de la que posteriormente rectificó y pidió perdón en redes sociales ha traído más cola de la pensada. Tanto que muchas personas, entre ellas influencers conocidos, se han visto seriamente perjudicados a nivel económico tras haber invertido en ella.

Ape, influencer estadounidense, ha sido el que más ha reaccionado a lo sucedido con un vídeo viral en el que se muestra completamente fuera de sí.

"¡Estoy en quiebra! Voy a tener que vender mi Rolex"

"¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡ Voy a tener que vender mi Rolex , todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar", decía el joven refiriéndose a Javier Milei, presidente argentino, tras haberla promocionado.

La criptomoneda en sí se llamaba '$Libra', y así quiso promocionarla Milei desde un principio (publicación en su red social): "¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina".

Perdió unos 4.000 millones de dólares

Este mensaje del presidente provocó que la criptomoneda elevara su nivel desde 0,000001 dólares a 4,3 por criptomoneda apenas unas de horas, lo que hizo que muchos inversores decidiesen vender las ganancias. Esta extrema volatilidad del mercado repercutió directamente en el precio de esta y en total perdió una capitalización de 4.000 millones de dólares.

Una bajada que perjudicó gravemente a miles de personas, entre ellos al influencer, que asegura estar completamente en quiebra y que grabó un vídeo mostrando su enfado: "Países pobres como Argentina tienen que dejar de cultivar criptomonedas y promocionarlas en Twitter". Otro caso conocido fue el del creador de contenido Fran Fijap: "El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La pu**!"

