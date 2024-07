Tragedia nupcial: una novia de 23 años se cae por la ventana en su noche de bodas

La noche de bodas tiene que ser un momento feliz para los recién casados. Sin embargo, no lo fue para esta pareja de Rusia, que esa misma noche tras la ceremonia, vieron sus destinos separados.

La novia cayó, según informa 'The Sun', completamente desnuda desde una altura de 50 metros. Concretamente, se precipitó desde la ventana de su apartamento que compartía con su marido en la ciudad rusa de San Petersburgo. Murió en el acto. Ksneia Vodyanitskaya, de 23 años, había publicado durante horas previas todas las fotografías de su boda con Kirill, de 24 años. La joven pareja había estado durante esa noche en una fiesta en un restaurante de la ciudad.

Kirill, una vez que se dio cuenta de que su reciente esposa había caído por la ventana, bajó "angustiado" escaleras abajo con el objetivo de encontrarla. Sin embargo el hallazgo fue mucho más desagradable de lo que esperaba, ya que Ksneia ya estaba muerta.

El marido fue interrogado por la policía de Rusia debido a que se tenía que descartar su implicación en el supuesto accidente. Durante el interrogatorio, negó cualquier rol en la caída de su esposa. No fue detenido y la evaluación inicial de la policía dirige el foco a que su muerte fue accidental. Sin embargo, la investigación continúa abierta.

La tragedia después del día más feliz de sus vidas

Todo ocurrió unas horas después de darse el "sí quiero". Ella, tal y como se muestra en las fotos publicadas, llevaba un vestido corto. El novio vestía una camisa blanca y unos pantalones beige. Fueron al altar y se comprometieron. Testigos de la ceremonia hablaron y alegaron que "la pareja había sido feliz en su boda". Un periódico mencionado por 'The Sun' indica que "testimonios de amigos y familiares indican que no había problemas graves en la relación de pareja". "El joven amaba sinceramente a su novia y simplemente no podía hacerle daño", relatan los amigos del fallecido.

Una joven la cual sentía pasión por la fotografía y había estudiado en la Universidad Estatal de Medicina Veterinaria de San Petersburgo.

Otro caso parecido en España

Clodagh Phelan tenía 11 años y se encontraba de vacaciones con su familia en un hotel de Mallorca cuando cayó desde un séptimo piso. 'The Sun' señala que su familia estaba durmiendo en el momento en que ella salió a la terraza y cayó. Los homenajes no han tardado en llegar ya que la describen como una "persona fantástica" con un "corazón enorme y una personalidad contagiosa".

Jugaba al rugby y su equipo le dedicó unas palabras: "Clodagh era verdaderamente una jugadora única con un futuro extraordinario por delante. Un talento poco común con una combinación de capacidad atlética pura, habilidad, sentido de equipo y, como bien sabrá cualquiera que haya tenido el privilegio de verla jugar, una voluntad singular de ganar la batalla".

