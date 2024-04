Un 'sí quiero' que nunca llegó: el emocionante discurso a una novia que falleció de cáncer el día de su boda

"Porque lejos de ser una carga para Fran, María era su calma". Unas palabras que Sara Jiménez debía haber pronunciado en la boda de María y Fran y que, finalmente, no pudo ser debido al fallecimiento de la novia el día de su boda.

Sara es maestra de ceremonias, aunque, según ha contado a Antena 3 Noticias, tiene varios trabajos. Entre ellos, organizar la boda, pero también conocer a los futuros casados. Un proceso que genera un vínculo íntimo entre los tres que, en este caso, se hizo más fuerte debido a una trágica noticia. "Yo no los conocía, vinieron por el salón de ceremonias", cuenta Sara, que añade que, en una llamada, María le preguntó que si era posible que la fecha de la boda fuese el 6 de abril. Esto tomó por sorpresa a Sara, que se preguntó que por qué elegían una fecha tan temprana.

Esa misma tarde se conocieron en persona, en el salón donde Sara les enseñó la barra libre, donde hacen la comida, etc. Cuando se sentaron a hablar por primera vez, en ese primer contacto, Sara les preguntó que por qué se casaban tan pronto, una pregunta a la que la maestra de ceremonias esperaba que respondiesen con la típica "nos queremos casar cuanto antes", pero no fue así.

María y Fran le contaron que ella estaba enferma, concretamente padecía cáncer. Una enfermedad que había avanzado de tal manera que los médicos habían tenido que optar por retirarle el tratamiento de quimioterapia debido a que el cuerpo de María no lo soportaba más. "Ellos querían celebrar su boda estando ella bien", alega Sara, que cuenta que se quedó impactada porque "María era una persona joven, le pregunté que cuántos años tenía y me dijo que 26 y que le diagnosticaron con 23".

Una organización normal

A pesar de la historia que ahora conocía Sara, la ceremonia siguió en marcha, sobre todo con María a la cabeza, disfrutando de cada momento de organización de su boda, con ganas de casarse con Fran. "Me dicen que quieren hacer una ceremonia civil y celebrarlo allí", un vínculo entre maestra de ceremonia y novios que fue muy latente desde el primer momento, a pesar de que no se conocían. María insistía, según cuenta Sara, en que fuese la maestra de ceremonias quien le leyese el discurso "Fran me decía que ella quería escucharme a mí, porque iba a llorar escuchándome y ella quiere hartarse a llorar escuchándote". De hecho, tanta era la relación que se creó entre los tres, que Sara, que por el momento se encontraba a punto de dar a luz, temía no poder asistir a la boda de la pareja.

En diciembre, nos cuenta que quedaron para escribir el texto que Sara lee y que sube a redes sociales: "Le dediqué mucho tiempo, me contaron toda su historia, desde que se conocen, cómo avanza la relación, cómo viven juntos, cómo se cómo se hacen una casa y cómo llega esa enfermedad a sus vidas". En ese discurso no se ve reflejado el proceso por el que pasan con la enfermedad (operaciones y momentos dolorosos), porque Sara ha querido hacerlo con el objetivo no de evocar pena, sino de que la gente sienta otro tipo de sensaciones bonitas al escucharlo.

María quería una boda con el amor de su vida, y eso es lo que luchó por tener. A pesar de los dolores "porque le dolía todo el cuerpo", Sara cuenta que "siempre sacaba fuerzas" y sobre todo hacía las cosas sin pedir ayuda.

El día de la boda

Un sábado era el día elegido por los novios para la boda. Estaba todo preparado para la ceremonia y el día anterior vino Fran solo, según relata Sara: "Me dijo que María estaba flojilla, yo sabía que eso podía pasar porque estaba enferma, y pensé que no pasaba nada". "Cerré todo con él, el salón montado, menú, invitados, hasta trabajadores, tenía la ceremonia escrita e impresa, absolutamente todo", sin embargo, el destino fue cruel con la pareja y, como dice Sara en el discurso publicado, a María "se le adelantó el vuelo".

"El miércoles llamó para anular porque ella tuvo un bajón gordo, del hospital la habían derivado a casa, porque ella decidió que si se acercaba ese momento, no quería estar en un hospital". El contacto de Sara con Fran fue permanente, "yo mantuve contacto con él, le preguntaba todos los días que cómo estaba, cómo había pasado la noche...".

Fueron dos o tres días, según nos cuenta, donde familia, amigos y la maestra de ceremonias se encontraba en vilo por lo que iba a pasar: "no me lo quitaba de la cabeza, pensaba en su historia todo el rato, porque la tenía que contar el sábado". El viernes, un día antes de la ceremonia, Fran le contó a Sara que María "estaba muy malita". El instinto maternal de Sara también le hizo preguntarle a Fran que cómo estaba la madre de María "¿cómo gestiona una madre que se vaya tu hija con 26 años?".

El sábado, el día esperado por la pareja, finalmente María falleció: "El sábado a las 8:00 horas me avisó Fran, yo me puse a llorar en la cama, ha sido duro". Un momento difícil para Sara que subraya continuamente durante la entrevista el vínculo que se había generado entre ella y la pareja. Un sentimiento de amor que quiso reflejar a través de un vídeo en redes sociales, donde expone el discurso que ese día de la boda les iba a leer a los novios: "Me pensé mucho en si subirlo o no, porque es un tema delicado", pero Sara pensó en todas esas veces que Fran le había dicho que María quería escucharla en su boda, y finalmente lo subió, recibiéndolo con el cariño de la familia de María, "Fran me dice que es lo que a ella le hubiese gustado escuchar".

Desde 2013 juntos, Fran y María no pudieron llegar al altar, pero esta historia sin duda deja un amor para siempre entre ellos, y un vínculo inquebrantable de ambos con Sara: "Quiero destacar las ganas de vivir que ella tenía, tenía fuerzas teniendo clarísimo lo que iba a pasar, pero sus ganas de vivir eran más fuertes", sentencia.