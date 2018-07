El texto viral de Alice Brine, una carta protesta en Facebook que explica por qué 'no' significa 'no'

Cuando una mujer es violada o agredida sexualmente, cualquier excusa es simplemente absurda, ya que la culpa es sin excepción, del autor. No vale de excusa ni la ropa que se lleva, ni el alcohol o las drogas que se hayan tomado, ni las circunstancias de la fiesta, ni lo solitaria y oscura que pueda estar una calle.

Desafortunadamente, algunas personas todavía son incapaces de entender algo tan sencillo. Ante esta incapacidad de comprender que un violador es culpable bajo cualquier condición, Alice Brine, de Nueva Zelanda, ha decidido publicar un post en Facebook que con el que pretende demostrar lo estúpido que es culpar a la víctima.

Para hacer entender su postura, Alice ha puesto un ejemplo hipotético en el que ella misma tiene la libertad de "elegir chicos borrachos al azar" y robarles, sin que sea su culpa.

"Alegaré que no estaba segura de si él realmente quiso decir 'no' cuando dijo 'no'", ha escrito en el post, en referencia a los casos en los que muchas chicas son forzadas a practicar relaciones sexuales después de negarse.

Su publicación no ha tardado mucho en llamar la atención en las redes sociales, y el texto se ha hecho viral. Sólo en una semana ha alcanzado más de 180.000 'me gusta', y el post ha sido compartido 88.000 veces.

El contenido del texto en español demuestra de forma irónica que "'No' no es una palabra lo suficientemente objetiva, puede significar cualquier cosa":

"Voy a comenzar a irme a casa con chicos borrachos al azar y les voy a robar todo lo que tienen. Todo. Y no será mi culpa. Ellos estaban borrachos. Ellos tenían que haberse dado cuenta. Saldré libre el 90% de las veces. Pero cuando llegue el momento y un hombre valiente me lleve a juicio, alegaré que no estaba segura de si realmente quiso decir 'no' cuando dijo "no me robes el Audi". De verdad no estaba segura de si lo decía en serio. Yo le dije "por favor, ¿puedo robarte el reloj Gucci?" y él dijo 'no', pero yo no estaba segura de si realmente lo decía en serio. Él estaba borracho. Se lo buscó. Deberías haber visto cómo iba vestido, con camisetas caras y zapatos caros. ¿Qué tipo de mensaje está enviando? Pensé que quería que yo llegara y le robara todo. Lo estaba pidiendo. Cuando me dijo que 'no' le robara todas sus cosas, yo no estaba segura de si él realmente lo decía en serio. 'No' no es una palabra lo suficientemente objetiva, puede significar cualquier cosa".