Muere una mujer atrapada en su coche durante las fuertes tormentas que azotan Francia

Cinco regiones del sur de Francia están en alerta naranja y 22 en todo el país en alerta amarilla ante la previsión de fuertes lluvias. Las precipitaciones han superado los 100 milímetros en menos de 24 horas en diferentes puntos del país, según ha registrado el servicio meteorológico nacional Météo France, lo equivalente a lo que suele llover en cuatro meses.

Las tormentas provocaron este domingo inundaciones importantes en localidades como Guingamp, Paimpol, Plouha, Lanvollon, Saint-Quay-Portrieux y Plérin, en el noreste del país. En Ploumagoar, las autoridades han encontrado este lunes el cuerpo de una mujer de 55 años que había tratado de cruzar una carretera inundada, según ha informado en un comunicado la prefectura de Côtes-d'Armor.

Una veintena de regiones, en alerta por fuertes lluvias

Los bomberos y servicios de emergencia recibieron más de 1.500 llamadas de auxilio durante la tarde, mientras que la gendarmería gestionó 27 operaciones vinculadas a las complicaciones generadas por el temporal, que tuvo su punto álgido entre las 17h y las 20h del domingo.

Unas 10.000 viviendas en las regiones de Vaucluse y Bouches-du-Rhône, en el suroeste, sufrieron cortes temporales de electricidad y la situación fue mejorando durante la noche. Sin embargo, se mantiene la vigilancia ante a la persistencia de condiciones meteorológicas adversas. Météo France recomienda a la población extremar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas y mantiene la alerta amarilla en casi una veintena de provincias hasta la madrugada de este lunes.

Las tormentas obligan a suspender el clásico del fútbol francés

En Marsella, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en las orillas del Puerto Viejo este domingo. En videos en redes sociales, los ciudadanos han captado relámpagos y truenos sobre la ciudad y en las inmediaciones del Estadio Orange-Vélodrome. Ante estas condiciones extremas, el clásico del fútbol francés que se iba a jugar entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain se ha pospuesto hasta el lunes para garantizar la seguridad de los casi 70.000 aficionados que iban a asistir al partido.

Este episodio meteorológico ha sido catalogado como un episodio mediterráneo y su origen se atribuye a una corriente atlántica de gran magnitud que atraviesa el país desde la Bretaña. También ha afectado con cancelaciones en el aeropuerto de Marsella y más de una decena de cortes de carreteras nacionales. Las autoridades han recomendado a los residentes posponer los viajes no urgentes.

