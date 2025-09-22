Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El futuro de Gaza como un resort de lujo, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Hace unos meses, el presidente estadounidense publicó un vídeo creado con inteligencia artificial en sus redes sociales en las que transformaba la Franja de Gaza en un resort de lujo.

Alba Gutiérrez
Publicado:

De los escombros y la destrucción a un resort de lujo. Así es como el presidente estadounidense, Donald Trump, se imagina la Franja de Gaza en un futuro.

A través de un vídeo creado con inteligencia artificial, el presidente estadounidense presumía de un proyecto que él mismo bautizó como "la Riviera de Oriente Medio". Con esta viñeta, el periodista de Antena 3, Alfredo Boto, muestra esa 'Riviera Gaza' que sueña Trump pero con una particularidad: la arena de la playa está completamente teñida de rojo, haciendo alusión a la masacre que se ha llevado a cabo.

La realidad de la Franja: más de 65.000 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza ya asciende a 65.202 desde el inicio de la ofensiva, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. En tan solo un día, el Ministerio de Sanidad gazatí ha confirmado 98 muertos y 385 heridos.

El hambre y la desnutrición también continúa siendo una de las causas de la muerte de muchos palestinos. Al menos 154 personas han muerto y entre ellas, 31 niños. Es por estos alarmantes datos por los que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

