Tenso debate en la Eurocámara sobre migración y los centros de deportación de Meloni

El debate de inmigración ha mostrado que los centros de deportación de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, dividen a Europa en dos y rompen la mayoría europeísta clásica de Partido Popular Europeo, Socialistas y Liberales. Por un lado, la derecha y extrema derecha que apoyan la creación de estos centros y, por otro, el centro-izquierda del arco parlamentario que los critican

Los partidos que votaron a Ursula Von der Layen para su reelección, es decir, socialistas, liberales y Verdes han cargado contra ella por comprarle las ideas a la extrema derecha en inmigración.

"Propuesta inhumana e ilegal"

Para los socialistas “el plan de Meloni es ilegal, esas deportaciones indiscriminadas son ilegales y representan la más indigna abdicación de los valores de la Unión Europea" ha asegura Iratxe García, diputada en el parlamento europeo. "La señora Von der Leyen debe abandonar su propuesta inhumana e ilegal de crear centros de deportación fuera de la UE. Es inaceptable arrodillarse ante la extrema derecha para bendecir un modelo migratorio que viola los derechos humanos” añade.

"Soluciones milagros"

También muy duros, los liberales, critican la política migratoria de Meloni. "48horas ha durado el periplo por Albania. Meloni ha movilizado a la Armada para enviar a jaulas a los migrantes a Albania, y se ha gastado 65 millones de euros para los traslados. Un sistema que no respeta los derechos de los migrantes, y es un sistema que no funciona. Basta de instrumentalizar a los migrantes y de acudir a la demagogia de soluciones milagro", ha afirmado Valeria Hayer.

"Guantánamos europeos"

Strik Tineke, de los Verdes, ha asegurado que “en Albania los migrantes están en un limbo jurídico, detenidos indefinidamente sin derechos, esto no es serio, la Comisión no debería apoyar estas prácticas”. Para Estrella Galán de La Izquierda, "construir cárceles para refugiados es una barbaridad. Son campos de concentración para seres humanos. Ursula Von der Layen ha cruzado una línea roja a cambio de un puñado de votos. La propuesta de abrir Guantánamos en países vecinos que no respetan derechos humanos, es ilegal y amoral”.

"Modelo de como no hacer las cosas en Europa"

La eurodiputada socialista Cecilia Strada cree que estas propuestas “son una pesadilla logística, un desastre jurídico, amenazan a los derechos humanos y es un perjuicio económico bastante relevante. El Plan Meloni es un modelo de como no hacer las cosas en Europa”

La postura del PP español

Llama la atención que el PP español sigue sin querer pronunciarse en este debate sobre los campos de retorno de Georgia Meloni. Su líder, Dolors Monserrat, ha intervenido para cargar contra Pedro Sánchez y abordar otros temas de política nacional como la ley de Amnistía, el consejo de administración RTVE, la migración en Canarias o Frontex, pero no ha dicho ni una palabra del Plan Meloni, que era el tema más importante del debate.

"El gobierno de España no defiende las fronteras de la UE, desoye a Europa y desprecia la ayuda de Frontex en Canarias. La política migratoria más inhumana es la que no existe, la inacción y la irresponsabilidad del gobierno de Sánchez pone en peligro la seguridad de la UE y de miles de migrantes", ha asegurado Dolors Montserrat.

"A Sánchez solo le preocupa aferrarse al poder y no dimitir ante los casos de corrupción que le acechan. Tardó un minuto en dar una amnistía, en excarcelar a etarras, en asaltar las instituciones como ayer con Rtve, y mientras tiene a Canarias agonizando. El verdadero efecto llamada europeo se llama Pedro Sánchez, Europa debe actuar ya", ha añadido.

