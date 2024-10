El Gobierno aprueba un decreto para desbloquear la renovación del Consejo de Administración de RTVE: así será ahora

El Gobierno ha cambiado este martes, por decreto, la forma de elegir el Consejo de RTVE. Ya no necesitarán al PP al no ser indispensable la mayoría de los dos tercios del Congreso para elegirlo. En una segunda votación, será suficiente con 176 diputados. Además, el Consejo pasa de 10 a 15 componentes. Once los elegirá el Congreso y cuatro el Senado, por lo que no hará falta el acuerdo con el PP.

Con este cambio, persiguen "superar así la situación de bloqueoinstitucional que se encuentra la Corporación en estos momentos", ya que contempla modificar las actuales mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los integrantes del citado Consejo. "Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de RTVE será el más plural de la historia", ha asegurado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de un real decreto que modifica una ley del año 2006 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y busca un "triple objetivo": reforzar el pluralismo de la corporación. asegurar la estabilidad de la institución, y garantizar la profesionalidad en la composición de su Consejo de Administración, según ha defendido López.

El ministro recordaba que en los últimos cuatro años RTVE ha tenido un administrador único y tres presidentes, lo que supone, a su juicio, "una inestabilidad en la gestión que no es deseable para nadie, para ninguna empresa pública y tampoco para nadie". "En la actualidad, de los diez miembros del Consejo de Administración, seis tienen su mandato caducado", ha señalado.

El PP se opone al cambio

El decreto del Gobierno para rebajar la mayoría necesaria para renovar el Consejo de Administración de RTVE ha conllevado la oposición del PP, que advierte de que lo que busca Pedro Sánchez es controlar la radiotelevisión pública. Ha sido aplaudido por aliados del Ejecutivo, que celebran el fin del bloqueo.

Los detalles del decreto

El decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros pone fin a la mayoría de dos tercios que hasta ahora se necesitaba para elegir a los gestores de este medio público, y pone el baremo en la mayoría absoluta, lo que hace que ya no sea imprescindible el acuerdo de los dos principales partidos, PP y PSOE.

Los consejeros también pasan de diez a quince para reflejar la pluralidad del actual arco parlamentario, frente a un modelo que de manera tradicional viene integrado por tres formaciones políticas.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, considera que el cambio supone la "censura" y el "control absoluto" de este medio público "por decreto". "No van a contar con la colaboración del primer partido de España", ha dicho en rueda de prensa desde el Congreso.

