Álex, el español con pancreatitis atrapado en Tailandia, logra aterrizar en Bilbao en un avión medicalizado

Álex, el español que se encontraba en Tailandiagravemente enfermo por una pancreatitis, ha logrado volver a España. El avión medicalizado que lo trasportaba ya ha aterrizado en Bilbao. Alexander García ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital de Cruces. Ha sido una dura operación de evacuación. El paciente no podía volver de Bangkok debido a su delicada situación por la pancreatitis necrotizante. Está consciente y estable dentro de la gravedad.

En el avión militar del Ministerio de Defensa que le ha repatriado iban su madre y su cuñada. Ha aterrizado sobre las 18:20 horas al aeropuerto vizcaíno tras un vuelo de unas 12 horas de duración. Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) con un equipo médico especializado ha esperado al enfermo a pie de pista. Allí han recibido de primera mano la información sobre su estado y se han hecho cargo de él para su traslado al hospital.

Aunque el estado Alex es extremadamente grave, este traslado ha devuelto la esperanza a sus familiares y amigos. "La verdad es que están un poco ilusionados, pero hasta que no le vean aquí pues todavía tienen esa cosa, después de dos intentos fallidos ya de que no te pongan más pegas y de que no haya ningún error", reveló desde Basauri Jonathan, amigo e improvisado portavoz de la familia.

Alex, de 36 años, estaba ingresado en la UCI del Hospital Samitivej de Bangkok. Este lunes la familia del enfermo solicitó al Ministerio su repatriación. Hubo dos intentos frustrados de repatriación en más de un mes: uno a través del seguro en una aerolínea regular y otro en un avión medicalizado contratado por sus allegados. Fue entonces cuando la portavoz de la familia, su prima Janire Galas, solicitó al Ministerio de Defensa la intervención de la UMAER.

La familia había recibido un informe del hospital tailandés en el que explicaba que, a pesar de su situación "crítica, aún sería posible que el enfermo sea repatriado si se hace en un avión medicalizado, si bien se les advertía de que debería de "volar ya" y que debería hacerlo "lo más rápido que se pueda porque hay riesgo de hemorragia interna severa". El informe indicaban que la pancreatitis necrotizante ha aumentado "del 30% al 50%" y de que "los antibióticos que están usando ya no le hacen nada".

García se fue de viaje a Tailandia junto a su mujer después de que el médico que le atendió en España le dijera que las molestias que sufría eran debidas a "gases" y que no tenía "nada". Nada más llegar al país asiático comenzó a "sentirse mal", por lo que fue hospitalizado con una "pancreatitis necrotizante de origen biliar a un 30%", según explicó a 'Efe' su prima y portavoz. Su situación fue empeorando hasta que sufrió un paro cardíaco que obligó a intubarlo.

Más de 250.000 euros en médicos

Su mujer reveló en una entrevista que el seguro de viaje cubría 100.000 euros, pero debido a la larga estancia llegaron al límite. A partir de ahí todos los gastos médicos corrieron a cuenta de la familia. "Hasta el 12 de abril que es cuando a él lo sacaban del hospital para repatriarlo en la ambulancia aérea hemos tenido que pagar 35.000 euros a parte de los 221.000 euros de la ambulancia aérea", señaló . Se quejó de que han tenido que pagar los más de 220.000 euros de la ambulancia aérea que no efectuó las 13 horas de vuelo contratadas: "Ya lucharemos por el dinero perdido, a mi parecer nos han robado", añade.

