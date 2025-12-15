Recaudaba fondos por la muerte de su hijo de dos años y acaba detenida por asesinarle

Una mujer de Georgia, Estados Unidos, ha sido arrestada por la muerte de su hijo pequeño. El Departamento de Policía de Hinesville confirmó el arresto de Raven Louise Broniecki, de 29 años.

Según WJCL-TV News, el menor de dos años, Keith Richard, fue trasladado de urgencia al hospital el pasado 22 de noviembre tras sufrir una herida mortal de bala en la casa familiar. En un primer momento, ese incidente se registró como un disparo accidental después de que los agentes encontraran al pequeño en estado crítico.

Tal y como ha detallado la CNN, pocas horas después del episodio, la madre organizó una campaña en la plataforma GoFundMe destinada a costear los gastos funerarios y otros compromisos familiares. Desde esa página web, la mujer compartió un mensaje solicitando ayuda y relató el impacto que generó la muerte de su hijo en la economía familiar.

La investigación policial continuó a pesar de la hipótesis inicial. Posteriormente, la Policía Local detuvo a Broniecki tras identificar posibles inconsistencias y hallazgos que la involucran en el caso. La justicia imputó a la mujer por los delitos de homicidio involuntario, crueldad hacia menores, negligencia criminal y conducta imprudente.

Giro en la investigación tras el arresto

Según el reporte del Departamento de Policía de Hinesville, los agentes se presentaron en el lugar después de recibir una llamada de emergencia. Allí, constataron el estado crítico del niño, quien recibió atención médica hasta su ingreso al hospital, donde falleció.

El relato inicial sobre un disparo autoinfligido llevó a tratar el caso como un accidente, pero unas nuevas pruebas orientaron la pesquisa hacia la intervención de un adulto.

De acuerdo con la investigación citada por la CNN, Broniecki hizo pública su solicitud de ayuda en GoFundMe. En dicho mensaje, describió a Keith como su "dulce bebé, su mejor amigo y todo su mundo". Asimismo, en el texto de la campaña solicitó colaboración para "cubrir los gastos" relacionados con el fallecimiento del menor.

Broniecki expresó la dificultad económica y emocional en la que quedó la familia asegurando que "gastaron todos sus fondos en el funeral y ahora necesitaban ayuda para volver a ponerse de pie".

Esa colecta permaneció activa durante varios días, hasta que las autoridades confirmaron la detención de Broniecki. Según CNN, cuando trascendió el cambio en su condición procesal, la campaña de GoFundMe fue retirada de la plataforma, sin información pública sobre el destino de los fondos recaudados.

Según la acusación oficial, el caso incluye varias figuras penales como homicidio involuntario, crueldad hacia menores de edad, negligencia criminal y conducta imprudente.

Hasta el momento, las autoridades locales no dieron a conocer detalles sobre los elementos de prueba que llevaron al cambio de calificación del hecho. Por el momento, no hay declaraciones de testigos directos.

Raven Louise Broniecki enfrenta cargos graves y el futuro de los otros seis hijos de la mujer quedó en manos de las autoridades de protección infantil.

