Se suicida una menor de 12 años tras sufrir presunto acoso en Snapchat

La muerte de Amelia Bath, una niña de 12 años de Fontwell, en West Sussex (Reino Unido), ha provocado uun fuerte debate sobre el impacto del acoso en redes sociales entre menores. La menor fue hallada sin vida el pasado 6 de marzo en su habitación por su madre cuando acudió a despertarla para ir al colegio.

Según informó la policía tras acudir al domicilio familiar, en el teléfono móvil de la niña se encontraron mensajes que apuntan a un posible caso de acoso a través de Snapchat, una de las plataformas de mensajería más utilizadas por adolescentes.

Amelia vivía con sus padres, Marie y Steve Bath, y con su hermana Olivia. La noche anterior a la tragedia, según relata la familia, todo transcurrió con normalidad.

Horas antes habían compartido una cena con los abuelos. Nada hacía prever lo ocurrido al día siguiente. El tío de la menor, Kris Marsh, explicó el impacto que causó la noticia en el entorno familiar: "Fue un shock enorme para todo el mundo. Nadie lo esperaba", señaló.

Según su testimonio, la madre de la niña siguió su rutina habitual aquella mañana. "Marie, su madre, se levantó como siempre, fue a despertarla para ir al colegio y la encontró en su habitación". La familia insiste en que no había señales visibles que anticiparan lo ocurrido. "La noche anterior estaban todos en casa de los abuelos cenando, riendo y hablando. Parecía una noche completamente normal".

Mensajes en redes sociales

Tras la llegada de los servicios de emergencia al domicilio, los investigadores analizaron los dispositivos de la menor. Según fuentes policiales, en el teléfono se localizaron mensajes que sugieren que estaba siendo acosada en Snapchat.

La policía de Sussex confirmó el inicio de una investigación: "Los servicios de emergencia acudieron a una vivienda en Yapton Lane, Walberton, poco antes de las siete de la mañana del viernes 6 de marzo. Lamentablemente una niña de 12 años fue encontrada muerta", señaló un portavoz.

El impacto del acoso digital

Para los familiares, el caso evidencia los riesgos que pueden existir en el entorno digital. Kris Marsh advirtió del impacto que pueden tener los mensajes en redes sociales entre menores. "Hoy en día los niños pueden ser muy duros entre ellos. A veces creen que solo es un mensaje o un audio, pero puede tener consecuencias reales en la vida de una persona".

El tío de la menor también quiso lanzar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares. "Si algo queremos decir tras esta tragedia es que siempre hay alguien con quien hablar".

La familia ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos del funeral, apoyar a organizaciones benéficas y crear un jardín conmemorativo en memoria de Amelia. Sus allegados describen a la niña como una menor alegre y muy querida en su entorno: "Amelia era una niña feliz, muy popular y querida por todos".

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