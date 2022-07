Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, condenado por desacato al Congreso de Estados Unidos

El exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido condenado culpable de desacato al Congreso estadounidense. Se trata de la primera sentencia por desacato al Congreso estadounidense que se dicta desde 1974.

Bannon se negó a declarar ante el comité que investiga el asalto que se produjo el 6 de enero de 2021; además de no entregar documentación requerida. Al principio se acogió al "privilegio ejecutivo" del que gozan el presidente y su equipo. Sin embargo, la Cámara de Representantes determinó que no podía acogerse a ese privilegio, pues el día que ocurrieron los hechos él ya no ocupaba ningún cargo público en el sistema estadounidense.

El comité encargado de la investigación cree que el exasesor tenía conocimiento previo sobre los hechos que tuvieron lugar justo cuando se tenía previsto certificar la victoria del actual presidente estadounidense, Joe Biden.

Su rival, Donald Trump, había perdido las llaves de la Casa Blanca y había convocado una protesta cerca de la residencia presidencial. Bannon, además, aseguró un día antes que se "iba a desatar un infierno".

Su abogada, Evan Corcoran, ha afirmado durante la jornada de hoy que la citación era ilegítima y atendía a motivos políticos. Además, la defensa de Bannon califica este proceso como "una vergüenza".

El jurado, formado por 8 hombres y 4 mujeres, dictó el veredicto de manera rápida: Steve Bannon es culpable de obstruir la investigación y se enfrenta a una condena de entre 30 días y 1 año de cárcel; así como una multa de hasta 100.000 euros por delito (está imputado por dos).

Trump, en el punto de mira

El 6 de enero de 2021, cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio de los Estados Unidos con el objetivo de impedir que se ratificara la victoria que las urnas habían dado a Joe Biden. En los acontecimientos, que dieron la vuelta al mundo, fallecieron 5 personas y resultaron heridos 140 agentes.

El comité que lleva la investigación probó que el por entonces presidente de EEUU sabía, gracias a sus asesores, que no se había producido ningún fraude en las elecciones donde perdió las llaves de la Casa Blanca. Aun así, convocó a sus seguidores frente al Congreso.

Además, quedó probado que decidió no intervenir rápidamente para frenar el asalto porque "le convenía": Trump colgó un vídeo en su cuenta oficial de Twitter donde animó a los ciudadanos a abandonar la sede tras más de 2 horas.

El asalto, según la investigación, fue la culminación del intento de golpe de Estado orquestado por Trump.