Soldados ucranianos desembarcan en Crimea en una "operación especial": exhiben su bandera y causan "decenas de víctimas" rusas

La contraofensiva ucraniana para recuperar el terreno nacional ocupado por Rusia no avanza al ritmo esperado en un primer momento por las autoridades de Kiev. Gran parte de la culpa la tiene el férreo sistema defensivo creado por las tropas rusas, compuesta por minas, trincheras, búnkeres, torres de hormigón y, especialmente, 'dientes de dragón'. No obstante, esta 'lentitud' en el avance no quiere decir que los soldados de Ucrania no hayan conseguido victorias clave.

Uno de estos golpes estratégicos, y el más grave hasta la fecha, ha tenido lugar en Crimea, territorio controlado por Rusia desde 2014. Allí, efectivos de la Armada y de la Inteligencia ucraniana han llevado a cabo una "operación especial" que ha incluido el desembarco de tropas en la península, seguida del ataque a una brigada rusa. Es más, según un vídeo divulgado por el Ministerio de Defensa, incluso se ha llegado a exhibir la bandera de Ucrania.

La operación habría tenido lugar durante la madrugada del pasado jueves. Unos diez militares ucranianos llegaron a la playa de Olenivka -en el extremo más occidental de la costa de Mayak- navegando desde alguna zona entre Mikolaiv u Odesa en cuatro lanchas. La versión oficial ucraniana informa de que estos soldados emprendieron combates con efectivos de Rusia, que habrían sufrido bajas, mientras que las tropas ucranianas habrían abandonado la zona sin daños, según la agencia de noticias UNIAN. No obstante, algunos blogueros rusos han comunicado que 'sus' soldados iniciaron un tiroteo que acabó con todos los invasores.

Y esta no ha sido la única incursión que se ha producido estos días en terreno de Crimea. Dos noches después del anterior golpe, las fuerzas armadas ucranianas han lanzado otro ataque contra una brigada rusa en la península. Tal y como recoge la agencia Ukrinform a partir de fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, hubo "decenas de víctimas" entre el bando ruso. "El ataque contra la 126.a brigada de la Flota Rusa del Mar Negro ha sido una operación especial realizada conjuntamente por la inteligencia del Servicio de Seguridad de Ucrania y las Fuerzas Armadas de Ucrania", precisa dicho medio.

"No todas las operaciones pueden ser contadas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha celebrado durante una comparecencia en Kiev esta operación militar, aunque también ha querido rebajar la euforia al expresar que es "demasiado pronto" para hablar de la "liberación" de la península.

Asimismo, las autoridades de Ucrania han asegurado que esta "operación especial" en las costas de la península de Crimea no es la primera de estas características que realizan desde que comenzó la guerra. Son palabras del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksi Danilov, en la emisora Radio Liberty -financiada por el Gobierno de EEUU-, que ha manifestado que "no todas las operaciones pueden ser contadas".

"Lo único que puedo decir es que no terminarán hasta que todo el territorio de nuestro país, incluida Crimea, esté libre de terroristas", ha remarcado Danilov. "Puedo decir que fue una operación muy poderosa en Crimea, con el uso de armas más modernas (...) No tienen medios para impedirnos cumplir la tarea que nos ha encomendado el presidente", ha precisado.

Los cazas F-16

La contraofensiva ucraniana se apoya en la fuerza aérea y, prueba de ello, son los incesantes ataques con drones. De hecho, esta madrugada, la defensa antiaérea rusa ha derribado otro de estos aparatos no tripulados que se acercaba a Moscú, y en las últimas horas Rusia ha neutralizado más de 70 drones.

Además, desde Kiev esperan recibir cuanto antes los cazas F-16, aunque todavía quedan meses para que la fuerza aérea ucraniana pueda utilizarlos. Estados Unidos empezará a entrenar a los primeros pilotos ucranianos en octubre. También Dinamarca les instruirá, pero advierte que los entrenamientos durarán, al menos, medio año.