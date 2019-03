Un soldado muere en un tiroteo en el Parlamento canadiense en Ottawa

El presunto autor de los disparos en Ottawa contra un soldado y del ataque al edificio del Parlamento canadiense fue abatido por la Policía, que investiga si otras dos personas participaron en la acción.

El atacante, cuya identidad se desconoce, fue abatido por varios disparos en el interior del Parlamento de Canadá, según ha confirmado la Policía de Ottawa, que también señaló que se produjo un segundo tiroteo en Rideau Center, un centro comercial situado frente al edificio del Parlamento de Canadá.

El ataque se inició cuando un individuo armado con un rifle disparó contra un soldado apostado en el Memorial de la Guerra, situado a poco más de 150 metros de Parliament Hill. Tras el ataque, el individuo paró un vehículo, obligó a bajarse a sus ocupantes y se dirigió a Parliament Hill. Tras entrar en el edificio, el desconocido fue abatido por agentes de seguridad.

Un vídeo colgado por el periódico 'The Globe and Mail' en su web grabó el momento en el que cerca de una docena de policías y agentes de seguridad disparan en el interior del edificio del Parlamento contra el sospechoso de ser el autor del ataque al soldado que se encontraba en el Memorial de la Guerra de Ottawa.

En el vídeo se pueden escuchar numerosos disparos poco después de que los agentes diesen el alto al sospechoso. Jason MacDonald, portavoz del primer ministro de Canadá, Stephen Harper, informó a través de su cuenta de Twitter que el líder canadiense se encuentra "a salvo y ha abandonado Parliament Hill".

Varios diputados canadienses señalaron en la red social Twitter que, tras el ataque al soldado, el autor de los disparos entró en Parliament Hill, el complejo del Parlamento, donde empezó a disparar.

Shots fired at the HoC...lone gunman is deceased. We are ok.

Por su parte, el ministro del Tesoro, Tony Clement, también en Twitter, señaló que escuchó al menos 30 disparos en el interior de Parliament Hill. Otros diputados aseguraron que el individuo fue abatido por la Policía y yace en el interior de Parliament Hill.

Still patiently awaiting rescue here in Centre Block. I feared this day would come, and my prayers are with the fallen soldier. Hug your fam