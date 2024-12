Siria muestra las imágenes de los cadáveres recuperados en la cárcel de Sednaya en un 'mural de los horrores'

La cárcel de Sednaya se ha convertido en el epicentro de la represión del régimen de El Asad en Siria. Se suceden las imágenes de liberación de mujeres y niños. Se siguen buscando presos en celdas secretas y galerías subterráneas. Podrían estar enterrados en vida. Ya se han hallado cadáveres con signos de tortura.

Es ya conocido como el matadero de Al Asad. El líder de los rebeldes, Ahmed Al Sharaa, ha hablado hace unas horas para anunciar que descarta una nueva guerra. La gente está agotada después de 14 años. Sin embargo, Israel no se fía y ha lanzado un ataque inédito contra la infraestructura militar siria. Netanyahu anunciaba: "He aprobado que la fuerza aérea bombardee las instalaciones militares estratégicas que dejo el ejercito sirio para que no caiga en manos yihadistas".

El ejército hebreo afirma haber acabado con el 70% de su capacidad militar. Ante la incertidumbre en la zona, EEUU ha pedido a sus conciudadanos que abandonen Siria porque la situación es "impredecible y volátil".

"Hemos recibido 35 cadáveres, están mutilados y desmembrados"

En el hospital de Damasco se ha instalado la morgue de los cuerpos recuperados en la cárcel de Sednaya. Ahmad Shouman, empleado del ministerio del interior confirma la llegada de más víctimas: "Hemos recibido 35 cadáveres. Como podéis ver, está mutilados y desmembrados. No se pueden identificar", decía ante los medios.

Para identificar a los muertos y poder entregárselos a sus familias en la morgue se valen de tatuajes, heridas en el cuerpo o cualquier pista en la dentadura. En las inmediaciones de la morgue cientos de personas se agolpan frente al conocido ya como mural de los horrores donde se muestran las caras de las personas fallecidas en la prisión.

