Albares asegura que los nueve españoles presentes en Siria se encuentran bien

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha asegurado que se encuentra en contacto constante con los nueve españoles presentes en Siria tras la caída del régimen de Al Asad a manos de los rebeldes y que se encuentran bien. "Son cinco españolas casadas con sirios y cuatro cooperantes y solo uno ha pedido salir del país", ha detallado José Manuel Albares en declaraciones a Televisión Española, indicando que a Europa le ha sorprendido la celeridad con la que se ha producido la caída de Damasco.

Aún así, el ministro ha indicado que en cuanto se reabra el aeropuerto y la frontera se analizará nuevamente la situación. "Estamos muy en contacto con los socios europeos y los amigos árabes en la región sobre la situación que se abre tras la muy rápida caída del presidente Bachar al Asad después de 24 años en el poder", ha reiterado. "Cuando he hablado con el encargado de negocios de la Embajada de España en Damasco me ha dicho que la situación es de tranquilidad, como ha sido en el resto de las ciudades que han ido siendo ocupadas por el nuevo grupo insurgente y que todo indica que no habrá una desbandada de la administración sino colaboración con este gobierno", ha añadido Albares.

En este sentido, el ministro ha manifestado que España apoyará que cualquier solución en Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad que sea pacífica y siempre que se mantenga la integridad territorial del país.

Situación de tranquilidad

Albares ha explicado que al final la geopolítica y la política exterior se hacen sobre realidades concretas. "Y la realidad concreta es el control que está extendiendo este nuevo grupo por toda Siria", donde la situación es de "tranquilidad", ha dicho.

Aún así, ha insistido en que se está haciendo una valoración de lo que puede suponer este cambio en Siria, pieza fundamental dentro del complejo equilibrio en Oriente Medio, un área que "tiene ya demasiada guerra como para que también se extienda a Siria", ha subrayado.

Apoyo tradicional

Sobre los comentarios del presidente electo de EEUU, Donald Trump, que aseguró este domingo que Bachar al Asad ha huido del país porque su aliado, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya "no está interesado en protegerlo" debido a escenarios como Ucrania, Albares ha remarcado que no suele comentar opiniones de otros líderes políticos. "En nombre de España y de la política exterior española, Siria y en concreto, el presidente Asad, ha tenido unos apoyos tradicionales que en estos momentos se encuentran muy ocupados en otros escenarios. Por lo tanto, esos apoyos tradicionales que pudieron ser fundamentales hoy en día no estaban con la misma envergadura", ha concluido.