Segunda jornada de huelga en Francia con paros masivos en todo el país por la reforma de las pensiones de Macron

Miles de manifestantes han vuelto a salir a las calles de Francia para protestar contra la reforma de las pensiones que propone el Gobierno de Emmanuel Macron. Según los datos, 7 de cada 10 franceses se opone a que la edad de jubilación suba hasta los 64 años.

Los ejes principales de la medida impulsada por el Ejecutivo galo incluyen el aumento de 62 a 64 años para 2030 de la edad mínima de jubilación y el adelanto a 2027 de la subida de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de la pensión completa.

Sin embargo, estas medidas "ya no son negociables", según ha dicho Laurent Berger, líder de la CFDT, el principal sindicato. "El mundo del trabajo lo dice alto y claro, en la mayor protesta en 25 años, no quiere un aumento de la edad mínima de jubilación. La primera ministra Élisabeth Borne no puede seguir haciendo oídos sordos a esta formidable movilización que se ha creado. Escuche este descontento que se expresa por todas partes", ha pedido el también presidente de la Confederación Europea de los Sindicatos (CES).

Contra la subida de edad de jubilación

Por su parte Macron ha defendido que la reforma, que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria, es "indispensable" para tratar de "salvar" el sistema de reparto. "Debemos hacer esta reforma. Si no la hacemos, se pone en riesgo el sistema de pensiones de reparto. Las necesidades de financiación son enormes, seguirán creciendo en los próximos años y la única palanca que tenemos es trabajar un poco más", ha indicado el dirigente.

Si el Gobierno no da marcha atrás los sindicatos han prometido nuevas huelgas para los próximos días 7 y 11 de febrero.