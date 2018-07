El secretario de la OEA proclama el "final de la democracia" en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha problamado el "final de la democracia" en Venezuela, a cuyo Gobierno calificó de "régimen" y la situación que impera en el país de "tiranía".

En una carta dirigida al opositor Leopoldo López, cuya condena de casi 14 años de cárcel fue ratificada recientemente, Almagro declaró que en Venezuela "hoy no rige ninguna libertad fundamental ni ningún derecho civil o político".

"Se ha traspasado un umbral, que significa que es el fin mismo de la democracia. La comunidad internacional es clara al pedir 'no más tiranía en el cielo'. Un cielo que ya no existe", afirmó Almagro en su misiva, que ha divulgado en su cuenta de Twitter.

Almagro citó la ratificación de la condena contra López, al que calificó de "amigo", dictada por la Corte de Apelación de Venezuela el pasado 12 de agosto, como el "hito" que marca "la terminación del Estado de derecho" en esa nación sudamericana.

"Analizo una vez y otra el tema y estoy convencido que no quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no pronunciarse y condenar a un gobierno (a estas alturas con características de régimen) que se ha descalificado a sí mismo", escribió el político uruguayo en la carta, de ocho páginas de extensión.

Según Almagro, el Gobierno de Nicolás Maduro "tiene presos políticos y los tortura", "desconoce la separación de poderes", "sufre una profunda crisis humanitaria y ética" y "quiere desconocer el derecho constitucional de la gente de revocar a su presidente".

El secretario general de la OEA alertó, además, de que en Venezuela "impera" la "intimidación política", y citó los casos del preso Antonio Ledezma, el exreo Daniel Ceballos, la inhabilitada María Corina o el diputado agredido Julio Borges para ejemplificarlo. "Quienes sufrimos las dictaduras sabemos que intentar eliminar a la oposición o a voces disidentes es fiel reflejo de la ignorancia de los tiranos", afirmó Almagro, al citar la dictadura uruguaya que se extendió entre 1973 y 1985.

Por ello, Almagro se dirigió a López en estos términos: "Debo confesar que en este tiempo me he sentido cercano a la injusticia que sufrís, como me he sentido cercano al sufrimiento del pueblo de Venezuela".

Desde que llegó a la Secretaría General de la OEA en mayo de 2015, Almagro ha tenido al Gobierno de Maduro y la crisis en Venezuela como su principal caballo de batalla con continuos pronunciamientos y denuncias sobre la situación política.