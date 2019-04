Schulz asegura que la Eurocámara no aceptará dar un trato especial a Reino Unido

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha asegurado que la Eurocámara no aceptará dar un trato especial a Reino Unido, una declaración que llega cuando el primer ministro británico, David Cameron, buscar cerrar un acuerdo con los líderes europeos para cambiar las condiciones de su país dentro del bloque comunitario.

"Es seguro que nadie en el Parlamento Europeo votaría por un tratamiento especial para Reino Unido", ha dicho Schulz, en declaraciones a la radio alemana Deutschlandfunk.

Schulz ha lanzado este mensaje después de que Cameron pasara gran parte de la noche discutiendo en Bruselas con sus socios de la Unión Europea, que abogan por limitar las concesiones para ayudar a mantener a Reino Unido en el bloque de 28 países.

Schulz ha dicho que hay dos condiciones necesarias antes de que se alcance un acuerdo. En primer lugar, no debería haber una división entre países de la zona euro y países que no pertenecen al euro pero están dentro de la UE, de tal manera que el nivel de supervisión y control de los bancos no sea menor en la City de Londres que en Fráncfort, París o Madrid.

También ha señalado que los ciudadanos de la UE que trabajan en Reino Unido no deberían ser discriminados en beneficios sociales, añadiendo que es optimista respecto a que los líderes lleguen a un acuerdo si se cumplen ambas condiciones.

Hay preocupación en Europa del Este ante la posibilidad de que un acuerdo que ayude a Cameron a frenar la inmigración, que prohíba que los inmigrantes de bajos salarios accedan a los beneficios sociales británicos durante cuatros años desde su llegada, pueda dañar a sus ciudadanos.

Schulz también ha señalado que la UE y Reino Unido serán más débiles si Reino Unido abandona el bloque, por lo que ha considerado que el Gobierno de Londres está preparado para llegar a un acuerdo con los otros países.