Samson, el gato de 13 kilos más grande de Nueva York que supera al actual récord del mundo

Sus 1,23 metros de largo y sus 12,7 kilos de peso, le han valido a este felino de raza Maine Coon el apodo de 'gato más grande de Nueva York' y aunque Samson no se ha presentado ante Guinness para certificar su longitud, perfectamente podría ser el gato vivo más largo del mundo, ya que el actual récord lo ostenta Ludo, de Reino Unido que mide 1,18 centímetros.

del que he oído hablar, especialmente en Nueva York", afirma la veterinaria Lisa Lippman a The New York Post, agregando que la mayoría de gatos que atiende pesanIncluso para los de raza Maine Coon, que son los más grandes de todos felinos,

El increíble Samson ha arrasado en las redes sociales, ya que sólo en su cuenta de Instagram tiene más de 89.000 seguidores, así como en Facebook y Twitter. "Si hay algo que crea seguidores en Internet, son los gatos" afirma, además añade que no le dedica "mucho tiempo" a esta red social."No está gordo ni tiene sobrepreso, pero es fuerte y robusto", comenta el dueño a la página Love Meow.