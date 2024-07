Ruth Halperin-Kaddari, experta en derechos de la mujer: "La violencia sexual era parte del ataque de Hamás"

"Estamos enviando un mensaje de que hay crímenes que no tienen condena. Y que, por tanto, otros grupos terroristas podrán volver a hacerlo sin consecuencias". Es el mensaje que Ruth Halperin-Kaddari, experta en derecho de familia y derechos internacionales de la mujer además de directora académica y fundadora del Centro Rackman para el Avance de la Condición de la Mujer en la Facultad de Derecho de la Universidad Bar-Ilan en Israel ha lanzado para explicar el motivo de su movilización por la defensa de los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual durante el ataque de Hamás el 7 de octubre en Israel.

"Se cometieron agresiones, violaciones y hasta mutilaciones"

Durante el ataque, premeditado y llevado a cabo durante el festival de música Nova, Hamás asesinó a centenares de ciudadanos israelíes que se encontraban allí, pero en muchas ocasiones estos asesinatos no fueron cometidos sin antes perpetrar crímenes sexuales en sus víctimas. "No quiero entrar en detalles porque son muy duros, pero se cometieron agresiones, violaciones y hasta mutilaciones", señala Halperin-Kaddari.

Lleva exactamente 276 días recopilando datos

La académica jurídica lleva exactamente 276 días, es decir, desde el 8 de octubre, un día después del ataque, recopilando y analizando datos y pruebas de los crímenes sexuales cometidos por Hamás. "En el descampado del festival se han encontrado evidencias suficientes de violencia sexual: cuerpos mutilados, disparos en los órganos genitales femeninos y cuerpos de mujeres encontrados en posiciones extrañas que evidencian que ha habido una agresión sexual previa al asesinato", explica.

"La violencia sexual era parte del ataque"

"La violencia sexual era parte del ataque. Las mujeres eran parte de su objetivo porque representan la creación de la vida, lo que para Hamás se traduce en más ciudadanos enemigos en el futuro", concluye.

Halperin-Kaddari responsabiliza esta situación, en parte, a la inacción de las instituciones internacionales a favor de los derechos humanos y de las mujeres por no reconocer públicamente y mediante movilizaciones estos crímenes, y al silencio de los medios de comunicación nueve meses después del ataque. "Hay que recordar que a día de hoy aún quedan mujeres israelíes secuestradas en Gaza por Hamás que sufren agresiones y violaciones todos los días".

No obstante, la académica busca algunas de las razones que han llevado a los medios a silenciar estos hechos tiempo después y lo achaca, como principal razón, a que no hay supervivientes entre las víctimas que sufrieron violencia sexual en el ataque de Hamás, por lo que no hay testimonios y los crímenes se convierten en sólo en números.

