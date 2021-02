Rusia ha desarrollado y registrado ya tres vacunas para hacer frente a la COVID-19. Esto lo convierte en el único país del mundo que cuenta con tres vacunas desarrolladas en su propio país. Sputnik V, EpiVacCorona y Covivac, aunque esta último es la que todavía no ha empezado la tercera fase de ensayos clínicos.

La Sputnik ha recibido ya la aprobación de emergencia en 31 países y no paran de llegar cargamentos a América latina. Sin embargo, no se encuentran datos actualizados sobre la población que se ha vacunado contra el coronavirus en el país. Esta vacuna rusa Sputnik V, está siendo probada para administrarse de manera nasal, así lo ha comunicado Serguei Sobianin, alcalde de la capital del país, "los especialistas han desarrollado una versión nasal de Sputnik V que forma inmunidad en el área de la nasofaringe. Estamos explorando nuevas formas de protegernos contra el coronavirus"

Rusia ha realizado su tercera vacuna contra el coronavirus para uso doméstico. El primer ministro Mijail Mishustin lo anunciaba el pasado sábado día 20, a pesar de que los ensayos necesarios a gran escala todavía no han comenzado. El ministro ruso aclaró que "a partir de mediados de marzo, las primeras 120.000 dosis estarán disponibles. Rusia es hoy el único país que tiene tres vacunas". Además, el ministro puntualizó también que "estamos acelerando la producción de vacunas. Ya se han producido más de 10 millones de dosis de Sputnik V y 80.000 de EpiVacCorona".

Los últimos números encontrados en Our World in Data son del día 10 de febrero y se conoce que el 2,67 por cada 100 habitantes ya se habría vacunado. Aún así, no se conoce una estadística oficial donde se compruebe el avance de la vacunación más que en la cuenta oficial de Spunik V en la red social de Twitter y las entrevistas oficiales del país.

La tercera vacuna, CoviVac, fue fabricada por el Centro de Investigación Shumakov en Moscú, mientras que las dos primeras vacunas fueron realizadas con una tecnología más tradicional y con un virus inactivo. Sputnik V fue registrada en el mes de agosto y EpicVacCorona en octubre.

Consulta, además, en la herramienta interactiva CuentaVacunas de Antena 3 Noticias cuántas personas han recibido la dosis de la vacuna contra la COVID-19, el ritmo de vacunación en España o cuándo es tu turno de vacunarte.