Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel: "No vamos a pedir perdón a nadie por no dejarnos exterminar"

El ataque con misiles y drones llevado a cabo por Irán sobre territorio israelí abre un escenario inédito y de consecuencias impredecibles en Oriente Medio, una de las zonas más calientes e instables del mundo. El riesgo a que una contraofensiva de Tel Aviv contra Teherán lleve a una guerra abierta entre Israel e Irán está sobre la mese, pese a que Estados Unidos ha asegurado este domingo que no apoyará una respuesta al ataque perpetrado por el régimen iraní.

Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha analizado la actual situación en el informativo de Antena 3 Noticias y ha asegurado que "Irán no ha parado de atacarnos en los últimos seis meses por seis frentes distintos"

"La realidad es que Irán no ha parado de atacarnos en los últimos seis meses por seis frentes distintos. Anoche atacaron dese su propio territorio, eso es lo no tiene precedentes, pero Irán estuvo detrás de las bambalinas los últimos seis meses", ha explicado Roni Kaplan.

El portavoz del Ejercito israelí ha afirmado que el escudo defensivo de Israel ha abortado "los planes diabólicos de Irán que tenían que ver con matar a miles de israelíes. La amenaza iraní se topó con la superioridad aérea de nuestras fuerzas".

"El verdadero agresor aquí es Irán"

Roni Kaplan no ha cerrado la posibilidad a ningún escenario en los próximos días y semanas, aclarando que Israel está preparado para "todo tipo de escenarios tanto en términos ofensivos como defensivos".

"Podría decir que ahora estamos en una actitud más defensiva, intentado averiguar lo que va a hacer Irán. Obviamente, no se puede creer lo que dice. Ante todo, tenemos que tomar una actitud moral, que muchas veces algunos fallan en tomar. Decir que el verdadero agresor aquí es Irán y actúa para destruir al Estado de Israel. Ningún país en el mundo toleraría las reiteradas amenazas a su existencia como ha infringido Irán a Israel innumerables veces. No vamos a pedir perdón a nadie por no dejarnos exterminar", ha advertido el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Por último, Roni Kaplan ha explicado que a Israel no le queda otra opción que llevar a cabo una ofensiva sobre Rafah y ha acusado a Hamás de "mimetizarse e incrustarse dentro de la población civil".

"No nos queda otra opción que realizar una ofensiva sobre Rafah porque hemos desmantelado 19 de 24 batallones de Hamás en la Franja de Gaza, pero antes de hacerlo vamos a establecer islas humanitarias y solicitar a la población civil que se evacue de las zonas de combate, que se evacúe de las zonas de peligro porque esta guerra es contra el grupo terrorista de Hamás, nunca contra la población civil", ha explicado Kaplan.

"Es Hamás quien nos lleva a luchar dentro de las zonas pobladas. Nosotros preferiríamos luchar cuerpo a cuerpo con Hamás en el desierto, pero es Hamás quien se mimetiza e incrusta dentro de la población civil. Aún con eso Israel está actuando según los estándares del derecho humanitario", ha concluido el portavoz del Ejercito israelí.

