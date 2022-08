El rey Mohamed VI elogia el giro del Gobierno y la "clara y responsable" posición de España sobre el Sáhara

El monarca de Marruecos, Mohamed VI, ha elogiado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cambiase su postura respecto al Sáhara Occidental tras apoyar la autonomía marroquí y no el estado independiente por el que lucha el Frente Polisario. Se trata de la primera vez que el rey marroquí se pronuncia y agradece la "clara y responsable" posición de España ya que "este país vecino conoce perfectamente bien el origen y la verdadera naturaleza del conflicto".

Así se ha pronunciado durante un discurso recogido por la agencia MAP durante el sábado por el 69 aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo, celebración que conmemora el alzamiento nacionalista frente a las autoridades coloniales francesas. Mohamed VI agregó que existe una "inamovible posición de los Estados Unidos" a favor del plan de autonomía. Detalla que esto ha facilitado que "numerosos países de mucho peso manifestaran su apoyo y consideración positiva a la iniciativa" de Rabat para resolver esta "artificial" problemática.

El giro de España y apoyo estadounidense ayudará "a abrir una nueva página en las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la asociación de calidad, con estos países amigos", según el monarca. La decisión del Gobierno se produjo bajo el marco de una nueva etapa en las relaciones con Marruecos ya que la propuesta de Rabat es "la más creíble y realista". El jefe del Ejecutivo decía a los grupos parlamentarios que "47 años deberían ser suficientes para entender que tenemos que mover nuestras posiciones".

Conflicto en el Sáhara

El movimiento por la independencia del Sáhara Occidental, el Frente Polisario, respondió en marzo a España que el giro no cambiaba el hecho de que desde el punto de vista del Derecho Internacional, el territorio no es autonomía marroquí y se debe completar el proceso de descolonización. El conflicto sigue vivo y Mohamed VI pide al resto de países de la comunidad internacional en Occidente que aclaren su postura ya que "no se admiten interpretaciones".

Medio siglo de conflicto

El conflicto en el Sáhara Occidental estalló en el año 1975. España se retiró de la que entonces era su provincia tras comprometerse con Naciones Unidas a la descolonización. Tras ello Marruecos, junto a Mauritania, ocuparon la zona con la llamada Marcha Verde, lo que desencadenó una guerra contra el Frente Polisario. Este reclama desde entonces el derecho de los saharauis sobre las tierras.

Mauritania renunció unos años más tarde a ejercer su soberanía sobre esa parte del territorio y firmó la paz con el Polisario. Desde entonces, la mayor parte del Sáhara está controlada por Marruecos. En 1991, años más tarde, se firmó un alto el fuego y el control de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum (MINURSO), propuesto por España.

No obstante, las disputas entre el Frente Polisario y Marruecos provocaron que las negociaciones quedasen estancadas en el año 2012. No fue hasta el año 2018 cuando se volvieron a retomar en Ginebra. Todo se agravó cuando en 2019 Marruecos confirmó que jamás aceptará la independencia saharaui. Un año después, Donald Trump, el entonces presidente de EEUU, reconoció el Sáhara como parte de Marruecos a cambio de que el país norafricano estableciera relaciones con Israel.