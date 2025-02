Un asesor técnico del CSIC, sobre las tierras raras: "La falta de capacidad de producción nos hace vulnerables"

Están en todas partes. Las tierras raras, como el cerio, el lantano y el neodimio, son un conjunto de 17 elementos químicos esenciales en la fabricación de dispositivos tecnológicos, imanes potentes, baterías y muchos otros componentes que usamos a diario. Se encuentran en yacimientos muy específicos, lo que dificulta su explotación a gran escala.

“La minería no es solo un negocio. Es la base de toda la tecnología que hoy damos por sentada. Sin minerales, no habría móviles, no habría energías renovables, no habría nada” nos traslada Manuel Regueira, asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España. En total, se estima que la producción mundial de tierras raras alcanza las 300.000 toneladas anuales, aunque los recursos disponibles en algunos países, como China, dominan la oferta global.

Aunque España tiene indicios de yacimientos de tierras raras, como en la región de Ciudad Real y en Galicia, estos no se explotan. “En la zona de Matamulas, en Ciudad Real, tenemos un yacimiento de monacita, un mineral rico en tierras raras como el cerio, el lantano y el neodimio, que podría producir unas 35.000 toneladas anuales de tierras raras. Si se explotan, España podría convertirse en el primer productor europeo”, afirma Regueira. En Galicia, en el Monte Galiñeiro, también se han identificado depósitos con bastnasita otro mineral que contiene tierras raras.

Este potencial geológico ha sido confirmado por estudios preliminares, pero la explotación es un proceso largo y costoso, especialmente en un país con estrictas leyes medioambientales como España. “Abrir una explotación minera puede tardar hasta 15 años debido a los rigurosos estudios geológicos y medioambientales que deben realizarse”, señala.

"Puede ser clave para la transición energética"

Una de las mayores críticas a la minería en general, y en particular a la explotación de tierras raras, es el impacto ambiental que puede generar. Sin embargo, Manuel Regueira defiende la actividad minera, argumentando que no todo es tan negativo como se suele pensar. “La minería tiene una mala reputación, y es injusto, lo que muchas personas no saben es que las industrias mineras están obligadas por ley a restaurar los terrenos una vez terminada la explotación. En muchos casos, incluso pueden dejar el terreno en mejores condiciones de las que encontraron”, explica.

La minería en España sigue siendo vista con escepticismo. “La minería no es la única industria que causa impacto ambiental. Las ciudades y la industria pesada también tienen efectos sobre el medio ambiente, y sin embargo, no se les critica con la misma intensidad”, apunta Regueira.

En cuanto al futuro, destaca la importancia de la autonomía europea en la producción de tierras raras y de minerales en general. Actualmente, la mayor parte de las tierras raras utilizadas en Europa provienen de China, lo que genera preocupaciones sobre la dependencia de un único proveedor. “La falta de capacidad de producción dentro de Europa nos pone en una situación vulnerable, especialmente en un contexto geopolítico incierto”, explica. “Si logramos desarrollar una industria minera eficiente y responsable, España no solo podría convertirse en un líder europeo en la producción de minerales, sino también en un actor clave en la transición energética y tecnológica de Europa”, concluye.

