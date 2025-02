Las tierras raras, el oro tecnológico más codiciado del siglo XXI

Las llamadas tierras raras se han convertido en los elementos más codiciados del siglo XXI. Pero ¿qué son las tierras raras? Hablamos con Jorge Méndez Ramos, investigador y profesor de Física de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, quien nos explica que estos elementos están en todo lo que nos rodea y que no son tan raras como parecen.

¿Qué son las tierras raras?

Son elementos químicos que salen de unos minerales, de unas rocas, y gracias a ellos nos comunicamos por internet, tenemos fibra óptica... También están en todas las energías renovables que conocemos. Están en los coches eléctricos, las placas solares o los molinos eólicos.

Las llaman "las vitaminas de la industria" y de raras no tienen nada: según el profesor Méndez, "las tocamos todos los días. Cada vez que tocamos una pantalla, un teléfono móvil, incluso cuando tocas los billetes de euros. La tinta de seguridad que tienen esos billetes, también está hecha con tierras raras".

Inicialmente se llamaron así porque eran difíciles de separar químicamente. Se encontraron a finales del siglo XVIII en Europa, en los países escandinavos.

El profesor Méndez insiste en que las tierras raras "nos rodean por todos lados, están en pequeñas cantidades, en la tecnología que nos rodea". Muy pequeñas cantidades, pero, sin ellas, no funcionaría nada: no funcionaría un coche eléctrico o no giraría un molino eólico. "Todos esos dispositivos, en su corazón, tienen un imán y ese imán funciona gracias a las propiedades magnéticas que tienen las tierras raras".

También están detrás de las resonancias magnéticas. Cuando vamos al hospital a hacernos una resonancia magnética, lo hacemos gracias a las tierras raras. El doctor en Física insiste: "Yo creo que sería mejor decir: ¿qué no funciona con las tierras raras? Sin ellas no podríamos hacer prácticamente nada".

¿Dónde se encuentran?

Las tierras raras están distribuidas por toda la corteza terrestre. Son como "la sal y pimienta que están en un guiso". El problema es que están de manera muy dispersa, en pequeñas cantidades.

Se estima que hay unos 100 gramos por toneladas, como una "pequeña lata de sardinas en una tonelada de rocas", explica el profesor Méndez. Por eso no es explotable ni económicamente viable. Sin embargo, "hay zonas del planeta que, por cierto proceso geológico, ya no solo se acumula un gramo, sino que son kilos". Eso ocurre en China, que domina todo el mercado, porque acumulan un montón de tierras raras. Pero ahora muchos países están buscando esas zonas donde pueden estar mas concentradas las tierras raras.

"No podemos depender de un único sitio que tenga una materia prima que sea crítica para la tecnología", dice Jorge Méndez. Por eso Europa ha aprobado una Ley en materias primas para impulsar a esos países a investigar: "Se trata de ver qué tenemos, no para explotar, sino solo para ver qué tenemos". Hay zonas por todo el mundo: Groenlandia, Canadá, Australia, Brasil... Y también España, concretamente en Canarias.

Canarias tiene 'tierras raras'

El archipiélago canario está en el mapa mundial de las tierras raras. Lo importante, dice Méndez, es investigar para ver qué potencial tenemos. Porque en las islas hay rocas en superficie y en montes submarinos. "Como por ejemplo estas carbonanitas que son de la superficie de Fuerteventura", y nos enseña una muestra.

Se trata de un tipo de lava que solo está en Fuerteventura y está muy concentrada, tiene alrededor de 10 kilos por tonelada. "Eso es muy interesante desde el punto científico y geológico", apunta el profesor e la Universidad de La Laguna. "Ver lo que pasa, dónde se depositan las tierras raras en este tipo de roca para exportar el conocimiento. Ahí es donde estamos investigando, otra cosa es que sea económicamente viable".

Oro tecnológico

Algunas tierras raras pueden valer en el mercado hasta 50 mil euros el kilo, porque dominan toda la tecnología. "No nos podríamos comunicar ni por internet ni por móvil sin ellas", insiste Méndez. Tampoco podrían funcionar las energías renovables. Tienen propiedades magnéticas y luminiscentes.

En Canarias hay distintos tipos de rocas, pero la joya de la corona son las carbonatitas, sólo están en la superficie de Fuerteventura. También en las cortezas de montes submarinos, en Canarias hay muchos, pero extraerlas de esas profundidades "sería ciencia ficción", dice el doctor en Física. "Nosotros llevamos doce años hablando de la importancia de explorar. Cuando escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, diciendo que sin tierras raras no hay transición ecológica, sabemos de la importancia".

Los investigadores defienden que las tierras raras son el nuevo oro tecnológico, el nuevo petróleo. "Van a ser más importantes que el petróleo y el carbón". Hace años el presidente chino dijo: "no tenemos petróleo, pero tenemos tierras raras".

Explorar antes que explotar

"Antes de explotar hay que explorar". Es lo que dice Jorge Méndez. Asegura que hay que investigar, eso es lo que manda la ley europea de tierras críticas. Insiste en que, una vez que se tiene un mapa de dónde hay tierras raras, hay que tomar decisiones. Continúa defendiendo que a veces no hay que explotar, sino reservar. Como ha hecho Groenlandia, que ha estado reservando para entrar en el mapa geopolítico.

La legislación medioambiental más restrictiva del mundo es la europea. Es decir, que si aquí se hace algo, se va a hacer con garantías medioambientales. "Y también debemos de luchar contra un debate un tanto hipócrita al decir: no queremos explotar tierras raras en Europa, pero sí las compramos de China, independientemente de cómo se sacan de ese país. Y ahí sí, sin protección medioambiental, sin derechos humanos y sin derechos laborales".

Las preguntas están en el aire: ¿Cómo queremos nuestro desarrollo: sostenible, ecológico, con qué minerales? ¿Depender de otros, que lo saquen de cualquier manera? ¿O hacerlo nosotros bien, en Europa, para ser más sostenibles, con más derechos medioambientales y laborales, para también depender de nosotros mismos?

