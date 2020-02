Renuncia el candidato de Macron a la alcaldía de París por un escándalo sexual

El candidato 'macronista' a las elecciones municipales de París, Benjamin Griveaux, ha anunciado que retira su candidatura tras la filtración en las redes sociales de un vídeo y mensajes presuntamente suyos de carácter sexual. Su retirada de los comicios de los próximos 15 y 22 de marzo se produce solamente un día después de la presentación de su proyecto electoral.

Griveaux denunció, en una declaración publicada por el canal 'BFM TV', que aunque en su carrera política ha sido víctima de mentiras, difamaciones o amenazas de muerte, con esta última filtración se ha "cruzado la raya".

El vídeo que le incrimina fue enviado supuestamente a una amante. Según el diario 'Libèration', detrás de su difusión está el artista ruso Piotr Pavlenski, refugiado en Francia, y que asegura haber querido denunciar la "hipocresía" del candidato del partido presidencial. Pavlenski afirmó que el vídeo provenía de una fuente que había mantenido una relación consentida con el político macronista.

"Este torrente de barro me ha afectado pero, sobre todo, ha hecho daño a los que quiero. Como si no fuera suficiente, ayer se dio un paso más. Una página web difundió ataques innobles sobre mi vida privada. Mi familia no merece eso. Nadie debería jamás sufrir tal violencia”, ha denunciado Griveaux, que aún no ha dicho quién le sustituirá.