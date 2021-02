Reino Unido prohíbe los filtros de belleza a las 'influencers' y marcas en Instagram por ser engañosos

Reino Unido se planta frente a los filtros de belleza "engañosos". La Advertising Standards Authority, organismo de autocontrol publicitario británico, ha prohibido el uso de estos retoques de Instagram a las 'influencers' patrocinadas o no por una marca de cosmética, siempre y cuando esa publicidad lleve a un beneficio.

Los usuarios particulares no estarán sometidos a esta nueva regla, pero sí aquellas personas que incentiven una publicidad engañosa para la venta de productos de belleza.

La iniciativa, desarrollada por la ASA, no nació directamente del organismo. El detonante lo llevó a cabo una usuaria, Sasha Pallari, que inició la campaña #filterdrop –quita los filtros-. Cansada de que algunas 'influencers' se beneficiaran de estos filtros para lucir una piel que no es realista, inició su propia lucha para desmantelar los falsos retoques, especialmente el filtro 'Paris', capaz de fingir una piel tersa e irreal.

La campaña

En esta publicación de Instagram, Sasha quiso denunciar la capacidad que tienen los filtros para aparentar una belleza falsa en la piel de las 'influencers'.

"No pasa nada si no te atreves a salir sin maquillaje, no pasa nada si no apareces sin tu iluminación favorita y no pasa nada si no apareces sin un filtro, pero no está bien engañar a la audiencia para gastar dinero en productos cosméticos que no dan los resultados que crees. Deja de filtrar tu piel para vender", explicaba en su mensaje.

Pallari condenó así que los 'influencers' y las marcas utilizaran los filtros para engañar sobre sus productos, una mentira que generar incluso inseguridad entre los adolescentes, que llegan a sentirse incómodos con su piel o aspecto por estos ideales irreales.

La usuaria de Instagram llevó su iniciativa a la ASA y, medio año después, ha logrado su cometido.

Las primeras sanciones se dieron en los 'stories' de las influencers Skinny Tan Ltd y Tanologist, que utilizaron el filtro 'Perfect Tan' para broncear su piel y aportar un efecto aerógrafo.

"Si no te sientes a gusto mostrando tu piel desnuda pero quieres beneficiarte de la publicidad, dedícate a vender bicicletas", añadió Pallari en otro post.

El caso español

En España todavía no existe una regulación respecto al marketing de 'influencers', pero sí recomendaciones de buena praxis y vigilancia por parte de los propios patrocinadores.

Las marcas y las agencias españolas, en su mayoría, tutelan los contenidos que suben a las redes sus propias usuarias famosas, por ejemplo, exigiendo por contrato que puedan validar el contenido antes de que éste sea publicado.