Marina Yers y otras 'influencers', acusadas de promocionar una posible estafa de apuestas en Instagram

Marina Yers es una 'influencer' con casi 4 millones de seguidores en TikTok. La joven es conocida por sus polémicas en redes sociales. La última ha sido al promocionar una posible estafa en su cuenta de Instagram. Yers estaba haciendo un 'preguntas y respuestas' por la citada red social cuando una seguidora le preguntó cuánto ganaba con su trabajo.

Yers contestó que últimamente está ganando "bastante dinero con las apuestas". La joven explica que ganó más de 1.000 euros en una tarde: "El otro día empecé con 30 euros y acabé con 1.040 euros en una tarde. Ósea brutal".

El hilo de la usuaria de Twitter @soyuncharizard ha comenzado a viralizarse, y ha destapado que en realidad se trata de publicidad encubierta y de una posible estafa.

"Últimamente muchos influencers están promocionando una estafa acerca de apuestas deportivas que NO OS PODÉIS TRAGAR", ha escrito esta 'tuitera' en su cuenta de Twitter.

Al parecer Marina Yers y otras 'influencers' fingen un 'preguntas y respuestas' para promocionar un grupo de apuestas por Telegram.

A la joven parece que le gusta estar en el ojo del huracán. Hace un par de semanas fue 'Trending topic' en Twitter por dudar de la necesidad de llevar mascarilla contra el coronavirus. "Estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina. Habrá una pandemia mundial y todo lo que tú quieras pero ¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo es mi puto problema", aseguró en un vídeo publicado en cuenta de Instagram.