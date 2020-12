La UE y Reino Unido estarían avanzando hacía un posible acuerdo sobre los derechos de pesca durante las negociaciones del Brexit

Uno de los puntos que está tirando por tierra las negociaciones del Brexit es la pesca. "Aunque reconocemos la seriedad de estas diferencias, hemos acordado que nuestros equipos negociadores deberían hacer un esfuerzo más para evaluar si pueden ser resueltos", afirmaron Ursula von der Leyen y Boris Johnson en un comunicado conjunto tras hablar por teléfono el sábado. Pues bien, uno de esos puntos de bloqueo acaba de desaparecer.

Reino Unido y la UE habrían logrado "avances significativos" en las negociaciones del Brexit sobre los derechos de las flotas europeas a pescar en aguas del Reino Unido, según han afirmado al medio británico Sky News dos fuentes de la Unión Europea.

Estas fuentes de la UE agregaron que ahora hay una "zona de aterrizaje" que implica una introducción gradual y también cuotas específicas para diferentes especies. Sin embargo, dijeron que no el acuerdo no se ha concretado.

Por la otra parte, una fuente del gobierno del Reino Unido habría asegurado a Sky News que "no ha habido ningún avance en la pesca", y agregó que "no se ha logrado nada nuevo hoy". Según el medio Sky News, "lo que dicen las fuentes de la UE es que la pesca ya no es su gran preocupación, creen que se puede hacer. El mayor obstáculo para un acuerdo son las reglas de competencia en igualdad de condiciones. Esto es consistente con lo que hemos estado informando durante todo el fin de semana".

Ahora tendrán que afrontar otros puntos de bloqueo como la igualdad de condiciones en las normas de ayudas públicas y competencia, y la gobernanza del acuerdo que regirá las relaciones de la UE con quien ha sido su socio durante 47 años, una vez culmine el periodo transitorio el 31 de diciembre.

Negociaciones en curso

Los equipos negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido ha retomado en Bruselas las negociaciones para un acuerdo que defina su relación post Brexit, en la que podría ser su última oportunidad de lograrlo a tiempo para evitar una ruptura.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Boris Johnson, primer ministro británico, decidieron que merecía la pena hacer un nuevo intento, después de que las negociaciones se atascaron tras varios días de conversaciones en Londres.