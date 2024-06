Reino Unido celebra hoy la boda del duque de Westminster: uno de los hombres más ricos de Inglaterra e íntimo del príncipe de Gales

Es la boda del año. No hay duda. El duque de Westminster, Hugh Grosvenor, de 33 años, y Olivia Henson, de 31, celebran este viernes su enlace en la Catedral de Chester en una ceremonia que, sin ser él miembro de la familia real, tendrá invitados de la talla del príncipe Guillermo de Gales, íntimo amigo y miembro de la casa real británica.

Sin embargo, será el único miembro que asistirá. Tanto su padre, el rey Carlos, como su mujer, Kate Middleton, no acudirán ya que siguen convalecientes y bajo sus tratamientos contra los cánceres que padecen. Harry, el hijo menor del rey Carlos, y su esposa Meghan Markle, no están en la lista de invitados. Aunque también es íntimo amigo de Grosvenor, no acudirá para no tensionar el ambiente con su presencia.

Reino Unido se prepara para la boda del año

A pesar de estas notorias ausencias, la boda recibirá a más de 400 invitados y un público que rondará las 4.000 personas, según los medios británicos. Las autoridades han desplegado un dispositivo para garantizar la seguridad en los desplazamientos dentro de la ciudad y han pedido a los ciudadanos que prioricen el uso del transporte público. La ciudad se ha decorado con alrededor de 10.000 flores que colorearán las calles en señal de esta unión y como detalle personal, el duque de Westminster ha contratado a tres negocios locales para repartir helados gratis durante todo el día.

El rol del príncipe Guillermo

El heredero al trono británico no solo asistirá como invitado especial al enlace del padrino de su hijo George, también desempeñará su propio papel durante la ceremonia. Según el medio británico 'The Times', el príncipe Guillermo será el encargado de recibir a los invitados a las puertas del templo religioso y acompañarlos hasta sus asientos. Y es que la relación entre el duque y el príncipe va más allá de los institucional. Grosvenor es ahijado de Carlos III y él, a su vez, es el padrino de dos de los nietos del rey, el príncipe George, hijo de los príncipes de Gales, Guillermo y Kate; y de Archie Harrison, el hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle.

¿Cuál es el vínculo entre las familias Windsor y los Romanov?

El duque no comparte lazos de sangre con la familia real británica; sin embargo, es muy cercano a ellos por la posición que ocupa respecto a su rol como ahijado de Carlos III y padrino de dos de sus nietos.

Además, el vínculo entre ambas familias viene décadas atrás. El padre de Grosvenor fue el tutor privado de Carlos III y ostentó las distinciones de Caballeros de la Orden de la Jarretera, Comandante de la Real Orden de Victoria y compañero de la Orden del Baño. Su madre, Natalia Grosvenor, es madrina del príncipe Guillermo y su hermana pequeña, lady Edwin, es ahijada de la difunta Diana de Gales.

El joven Hugh Grosvenor como uno de los hombres más ricos de Inglaterra, superando su riqueza a la del rey Carlos.

La fortuna del duque asciende nada más que a 14.000 millones de euros. Es considerado como la persona menor de 40 años más rica del país, y ocupa el décimo quinto puesto en la lista general de millonarios, muy por encima del propio Carlos III.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com