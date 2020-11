Hay otro debate en redes sociales, más allá de la posible victoria de Biden en las elecciones de Estados Unidos 2020 ante un Trump enfadado acusando de "fraude electoral" lo sucedido durante las Elecciones presidenciales. Multitud de usuarios están comentando si es fake o no el vídeo que circula en Internet. Se trata de un programa especial de la cadena CNN durante la noche electoral en EEUU. Podemos ver a dos presentadores comentando los primeros resultados de las votaciones en una pantalla grande. Sin embargo, en un momento dado, en dicho monitor aparece un icono: el de Pornhub, website de pornografía. Las imágenes han empezado a correr como la pólvora en redes sociales y los interrogantes siguen en el aire. ¿Ocurrió de verdad? ¿Fue un montaje?

El vídeo ya se ha viralizado y cuenta con más de dos millones de visualizaciones. Sin embargo, la CNN aún no se han pronunciado al respecto.

Varios periodistas han difundido ya el vídeo original en redes y no hay rastro de la web de pornhub, por tanto, sí, se trata de un fake. Algunos periodistas de EEUU han pedido que no se comparta este montaje falso. En el programa en directo, sin efectos engañosos, podemos ver cómo John King elimina del monitor una notificación pero sin rastro de pornhub. Divertido para algunos usuarios pero totalmente manipulado. ¡Que no te la cuelen!