Se queda calva tras someterse a una operación de aumento de pecho después de haber sido madre

La odontóloga checa Barbora Kropackova, de 28 años, acababa de ser madre y quería operarse del pecho. Le colocaron implantes, lo que aparentemente desencadenó su caída del cabello, una enfermedad autoinmune llamada alopecia, precisa 'The Sun'.

Ella estaba feliz tras el nacimiento de su hijo, pero necesitaba hacer algo con sus pechos "planos". Es lo que le llevó a operarse los senos, pero eso conllevó a que se sintiera más insegura que antes. Según la joven, no pasó mucho tiempo tras su cirugía hasta que empezó a caérsele el pelo a mechones.

La mujer explicó que se le cayó el pelo debido a que los implantes de silicona desencadenaron en una enfermedad autoinmune, denominada alopecia universalis. De esta manera, la Barbora ha perdido su cabello. En declaraciones a los medios locales afirmaba que "en las cuatro semanas siguientes al procedimiento, perdí todo mi cabello. Hasta mis pestañas y mis cejas".

Cuando se vio frente al espejo sin cabello, dijo que "lloró frente al espejo". En imágenes que ha compartido, es posible ver cómo iba perdiendo los mechones de pelo. Mientras tanto, se muestra convencida de que el origen de su pérdida de pelo está directamente relacionado con la cirugía estética. "En mi caso fue simplemente el detonante", precisaba.

"Después del procedimiento tuve otros problemas: me temblaba el ojo, me dolían los músculos y las articulaciones y tenía un sarpullido". Sin embargo, la correlación entre ambos aún no está científicamente probada, pero se están llevando a cabo investigaciones para determinar si podría haber un vínculo.

El dermatólogo de Leipzig, Dr. Dietrich Barth, ha contado a algunos medios alemanes que cree que podría existir una posible conexión con el procedimiento. "Hay tantos factores que desencadenan enfermedades autoinmunes que no se puede descartar".

Lejos de esconderse, la joven no duda en mostrarse sin pelo, incluso ha trabajado como modelo sin cabello y se quitó los implantes mamarios. "Me encanta mi nuevo look. Me he acostumbrado a mí misma y me siento muy cómoda con él. Cuando llevo peluca, no es lo mismo", dijo a los medios alemanes.

