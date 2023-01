¿Qué está pasando realmente con el Covid en China?

La situación en China sigue preocupando. El repunte de contagios de Covid-19 y su nueva variante están alarmando a occidente. La Unión Europea recomienda constantemente con firmeza el uso de mascarillas en los aviones, así como pedir test negativos a los viajeros procedentes del gigante asiático y hacer controles aleatorios en los aeropuertos.

"El objetivo de estas medidas es mantenernos atentos para controlar niveles adecuados de contagios y hacer las pruebas necesarias", ha informado el portavoz Comisión Europea, Tim Mcphie. Si la situación no mejora pronto, a mediados de este mes de enero se podrían imponer nuevas medidas de control.

¿Qué pasa en China con el Covid-19?

En las últimas semanas, el foco de atención está en la situación sanitaria de China. Los hospitales están saturados y hay multitud de bolsas amarillas con personas fallecidas a causa del virus, como es el caso de los principales centros sanitarios de Shanghái.

China se limita a decir que en las últimas 24 horas solo han muerto cinco personas por coronavirus en todo el país. "Es ridículo el número de muertos con un sólo dígito. No es creíble", comentan los ciudadanos. Un dato que contrasta fuertemente con la versión de las funerarias asiáticas, que dicen estar desbordadas.

Además, tampoco transmite confianza la falta de información y transparencia de las autoridades chinas, así como la censura impuesta para impedir que la gente grabe qué es lo que está ocurriendo realmente dentro de los ambulatorios.

Las imágenes que logran escapar de esta censura informan de la grave situación que se está viviendo con pasillos repletos de pacientes y personal sanitario muy cansado y exhausto. "Estamos trabajando de 8h de la mañana a 10h de la noche. No hay tiempo para un sorbo de agua o un bocado de comida", han lamentado los sanitarios. No solo eso, sino que algunos médicos también denuncian estar trabajando pese estar contagiados.

La OMS no se cree la versión de China

Ante esta situación donde el gigante asiático no comparte transparentemente la realidad, la OMS no se cree sus datos. Según este organismo, las cifras que registra China no representan el verdadero impacto de la enfermedad.

"Creemos que las cifras actuales que se están publicando desde China no representan el verdadero impacto de la enfermedad en términos de ingresos hospitalarios, ingresos en UCI y, particularmente, en términos de muertes", ha denunciado Mike Ryan, el director del Programa de Emergencias OMS.

China ha prometido más medicinas en las zonas rurales a causa de la falta de recursos. "A los pacientes críticos de las zonas rurales les ingresamos cuanto antes en el hospital", ha alertado Li Yue, el director del Hospital Gansu.

De todas maneras, la prensa china oficial sigue minimizando la gravedad de la situación, insistiendo que la mayoría de contagios tienen síntomas leves.