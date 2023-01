Los expertos aseguran que los controles en aeropuertos a pasajeros chinos "no son útiles para detener la transmisión"

El foco de atención sigue puesto en China. El repunte de casos de contagios en el gigante chino está preocupando al resto de países. Ante esta situación alarmante, distintos gobiernos han tomado medidas. España, por ejemplo, ya ha querido poner en marcha ciertas medidas para intentar frenar la expansión del virus.

Ya está en funcionamiento el control en aeropuertos españoles. Esto significa que aquellos pasajeros procedentes de vuelos de China, van a tener que presentar una prueba de antígenos o PCR negativa en Covid, o la pauta completa de vacunación.

Los primeros resultados obtenidos tras esta medida de control certifican que los pasajeros que aterrizan en España, de momento, son negativos en Covid. Por lo que se mantiene cierta sensación de control. Esto se ha detectado en los vuelos del sábado. Esta mañana también está previsto que se realicen estas medidas en los vuelos que vengan de China.

Sin embargo, esta decisión del gobierno está causando mucha polémica. Los expertos no están convencidos y discuten sobre la verdadera efectividad. Creen que estos controles no van a evitar realmente la transmisión del virus en España.

Esto es lo que ha dicho Mar Faraco, de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior: "El control a la entrada de vuelos procedentes de donde sea, incluyendo China, no es útil. Puede ser tranquilizador, pero útil no es. Tal y como está montado, no va a detener la transmisión".

Repunte de contagios en China

Aunque los expertos explican que la variante de Covid que está actualmente circulando por China no tiene tanto riesgo ahora mismo en Europa, todo lo que sucede en el gigante asiático preocupa a los países occidentales.

Con esta variante china, están aumentando rápidamente los casos de contagio en ese país. Esto viene derivado a que sus ciudadanos no tienen apenas una inmunidad segura y la situación se ha desbordado sanitariamente.