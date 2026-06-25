Venezuela
Qué es la escala Ritcher y cómo se utiliza para medir la magnitud de los terremotos como los que han sacudido Venezuela
La escala Richter es el sistema más conodido para clasificar los terremotos según su magnitud.
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A las seis de la tarde de Venezuela - de madrugada en España, la tierra tembló en Venezuela y dos terremotos, de 7,2 el primero y de 7,5 el segundo (40 segundos más tarde), sacudieron Caracas y las zonas de alrededor.
Estos terremotos han dejado grandes destrozos y aunque por ahora sólo están confirmados 32 muertos y más de 700 heridos, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que podría haber entre 10.000 y 100.000 muertos.
¿Qué significa que su magnitud sea de más de 7 grados? Así lo explica la Escala de Richter.
Qué es la escala Richter y cómo funciona
La escala Richter es una medida logarítmica que se utiliza para cuantificar la magnitud de un terremoto.
Mide el volumen y el alcance total del temblor calculando la energía que libera en su origen.
Muchos de los terremotos que se producen tienen poca energía y no producen grandes consecuencias. Sin embargo, algunos como los ocurridos en Venezuela, resultan devastadores provocando destrozos naturales y miles de muertos y heridos.
Cuando los valores de un sismo son superiores a 7 grados se emplea la escala sismológica de magnitud del momento (Mw), introducida en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, que arroja datos más precisos y que no se satura cerca de parámetros altos.
¿Qué significan las magnitudes de los terremotos?
- Menos de 2,0: generalmente imperceptible.
- 2,0–3,9: pequeño; puede sentirse ligeramente.
- 4,0–4,9: ligero; puede causar daños menores.
- 5,0–5,9: moderado; puede dañar edificios vulnerables.
- 6,0–6,9: fuerte; daños importantes en áreas pobladas.
- 7,0–7,9: mayor; graves daños en grandes zonas.
- 8,0 o más: gran terremoto; puede provocar destrucción masiva.
En España el último gran terremoto fue el de Lorca, ocurrido el 11 de mayo de 2011. Este terremoto fue de magnitud 5,1 y provocó graves daños, 9 muertos y más de 300 heridos.
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