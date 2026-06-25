Qué es la escala Ritcher y cómo se utiliza para medir la magnitud de los terremotos como los que han sacudido Venezuela

A las seis de la tarde de Venezuela - de madrugada en España, la tierra tembló en Venezuela y dos terremotos, de 7,2 el primero y de 7,5 el segundo (40 segundos más tarde), sacudieron Caracas y las zonas de alrededor.

Estos terremotos han dejado grandes destrozos y aunque por ahora sólo están confirmados 32 muertos y más de 700 heridos, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que podría haber entre 10.000 y 100.000 muertos.

¿Qué significa que su magnitud sea de más de 7 grados? Así lo explica la Escala de Richter.

Qué es la escala Richter y cómo funciona

La escala Richter es una medida logarítmica que se utiliza para cuantificar la magnitud de un terremoto.

Mide el volumen y el alcance total del temblor calculando la energía que libera en su origen.

Muchos de los terremotos que se producen tienen poca energía y no producen grandes consecuencias. Sin embargo, algunos como los ocurridos en Venezuela, resultan devastadores provocando destrozos naturales y miles de muertos y heridos.

Cuando los valores de un sismo son superiores a 7 grados se emplea la escala sismológica de magnitud del momento (Mw), introducida en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, que arroja datos más precisos y que no se satura cerca de parámetros altos.

¿Qué significan las magnitudes de los terremotos?

Menos de 2,0: generalmente imperceptible.

2,0–3,9: pequeño; puede sentirse ligeramente.

4,0–4,9: ligero; puede causar daños menores.

5,0–5,9: moderado; puede dañar edificios vulnerables.

6,0–6,9: fuerte; daños importantes en áreas pobladas.

7,0–7,9: mayor; graves daños en grandes zonas.

8,0 o más: gran terremoto; puede provocar destrucción masiva.

En España el último gran terremoto fue el de Lorca, ocurrido el 11 de mayo de 2011. Este terremoto fue de magnitud 5,1 y provocó graves daños, 9 muertos y más de 300 heridos.

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