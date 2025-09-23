Sarah Ferguson cae en desgracia por el Caso Epstein: las organizaciones con las que estaba vinculada la expulsan

Sarah Ferguson, aunque divorciada del príncipe Andrés, sigue viviendo con él en la llamada Royal Lodge, y el rey Carlos III pretende desalojarlos a ambos de ahí, para que se muden a una residencia más pequeña (con suerte, Frogmore Cottage, la que era la residencia de Harry y Meghan). Cualquier excusa, en este caso el descrédito público de Ferguson, puede ser munición para precipitar los acontecimientos. De momento, son siete las organizaciones que se han desmarcado de la duquesa de York.

La primera fue Julia's House, una asociación de niños, después llegaron el Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation, Children's Literacy Charity, la National Foundation for Retired Service Animals y Prevent Breast Cancer, que la retiraron como patrona; Por su parte, la British Heart Foundation le quitó el rol de embajadora.

"fiel amigo, generoso y supremo"

La súbita caída en desgracia de Sarah Ferguson tiene como detonante una publicación del periódico "Mail on Sunday", que divulgó el famoso correo electrónico de abril de 2011 de la duquesa a Epstein, en el que se disculpaba con él por haberle criticado en público y le proclamaba su amistad. Dicho correo fue enviado después de que Epstein hubiera sido condenado por prostitución de menores y también después de que Ferguson hubiera declarado que había cortado el contacto con él. En concreto, Ferguson se dirige a Epstein en dicho correo como "fiel amigo, generoso y supremo para mí y mi familia". Fergie se disculpaba así con el pederasta multimillonario por la entrevista que concedió al Evening Standard un mes antes, el de 7 marzo de 2011, en la que le preguntaban por los algo más de 17.200 euros que había aceptado de Epstein. Una cantidad que le sirvió para pagar los salarios de sus empleados y las facturas de su asistente personal Johnny O'Sullivan. En la entrevista, la duquesa de York se disculpaba por el "terrible error de juicio" de haberse relacionado con Epstein y por aceptar su dinero. Aseveró que aborrecía la pedofilia "y cualquier abuso sexual infantil" y prometió, además, que no tendría "nunca más nada que ver" con él. Sin embargo, el 26 de abril, de acuerdo con los correos, le escribió un mensaje a Epstein "desde lo más profundo de mi corazón", en el que decía que se sentía obligada a "pedir disculpas humildemente" y lamentaba las declaraciones.

"Debo disculparme humildemente"

"Sé que te sientes terriblemente decepcionado por lo que te dijeron o leíste y debo disculparme humildemente contigo." Fergie, además, enfatiza ante su amigo que en ningún momento le había llamado pedófilo: "Como sabes, no utilicé en ningún momento la palabra P (pedófilo) para referirme a ti, pero entiendo que se divulgó lo que dije". Se entiende que, en ese momento, la duquesa habría recibido amenazas directas de Epstein tras sus declaraciones y que le aconsejaron decirle lo necesario para evitar que iniciara acciones legales contra ella. Con el fin de preservar su figura, uno de sus portavoces aseguró que se envió el correo electrónico para "apaciguar las amenazas de Epstein", ya que tenía intención de demandarla por difamación tras vincularle con la pedofilia. Según la BBC, el portavoz comentó que "como mucha gente, [la duquesa] se dejó engañar por sus mentiras. En cuanto supo el alcance de las acusaciones en su contra no solo cortó el contacto, sino que le condenó públicamente, hasta el punto de que él amenazó con demandarla por difamación por asociarlo con la pedofilia".

