Un profesor brasileño vende su coche por problemas económicos y sus alumnos lo compran y se lo devuelven

Marcelo Siqueira tiene 87 años y es un profesor retirado que durante 26 años dio clases de Historia y Geografía en la Escuela Estatal Doña Carola, en Curitiba, Brasil. Este profesor era conocido en su barrio por su Volkswagen que adquirió en 1972 y hacía 49 años que conservaba el mismo auto, inmaculado.

Sin embargo, en los últimos meses ha pasado grandes problemas económicos debido a la pandemia de coronavirus y se vio obligado a poner en venta su coche para poder subsistir.

Claudio Martins, uno de sus exalumnos, contaba que Marcelo se sentaba con ellos y les daba consejos. “Él fue esencial en esa parte de nuestras vidas de niños para pensar hacia el futuro”

Varios de sus exalumnos, al conocer las dificultades por las que estaba pasando su antiguo profesor se organizaron para devolverle el coche, crearon un grupo de WhatsApp en el que se pusieron de acuerdo para organizar la compra. Primero lo compraron y luego se lo devolvieron.

No obstante, eso no fue todo, ya que también se pusieron de acuerdo para poner dinero y remodelar el coche del anciano y dejarlo prácticamente como si lo acabara de comprar ahora. Un programa brasileño se enteró del detalle y fue a visitar y entrevistar a Marcelo, el hombre de 87 años no pudo evitar la emoción y terminó llorando mientras sus exalumnos aplaudían.