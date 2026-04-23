A prisión el violador que contagió de VIH a 7 víctimas, dos de ellas menores

Un hombre ha sido condenado en Reino Unido a cadena perpetua con una pena mínima de 23 años por violar y contagiar de VIH a cinco jóvenes y dos menores de edad, de 15 y 17 años. Según ha declarado la Fiscalía, Hall había llevado a cabo una "campaña de violaciones" para "infligir deliberadamente el VIH a las víctimas".

Se trata de Adam Hall, de 43 años, quien buscaba causar "dolor y daño" a hombres con los que contactó a través de Internet o en bares de Newcastle entre 2016 y 2023.

El condenado, procedente de Washington, ocultaba su diagnóstico a las víctimas y mantenía relaciones sexuales sin protección, según se ha acreditado durante el juicio.

De las 7 víctimas contagiadas, cuatro afirman haber sido violadas. Asimismo, el juez Edward Bindloss ha declarado que el "egoísta" de Hall les había arrebatado su futuro.

Desde que Hall ha sido condenado, se ha producido un efecto llamada. La policía de Northumbria ha declarado que más presuntas víctimas han acudido a prestar declaración.

Por otra parte, el procesado no ha asistido a la lectura de su sentencia. Aunque se haya visto como una falta de respeto, la ley que obliga a los acusados a comparecer aún no está del todo vigente en Reino Unido.

Impacto del VIH en las víctimas

Pese a las advertencias médicas, Adam Hall había dejado de tomar su tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). De este modo, se agravaba el riesgo de transmisión.

Las víctimas no conocieron su estado infección hasta después de realizarse los correspondientes exámenes. Ahora, los afectados se enfrentan una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de por vida.

El VIH, que es una infección que ataca el sistema inmunitario, a menudo se confunde con el SIDA, la fase más avanzada de la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

La infección por VIH ataca los glóbulos blancos, que termina por debilitar el sistema inmunitario, y propicia el contagio de otras enfermedades como la tuberculosis, otras infecciones o algunos tipos de cáncer.

Este virus se transmite a través del intercambio de fluidos corporales específicos, como la sangre, la leche materna, el semen y las secreciones vaginales. Los besos o el intercambio de saliva en alimentos no son una vía de transmisión, como sí lo son las relaciones sexuales sin protección.

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