Las primeras palabras de Julia Faustyna tras el resultado de ADN: "No mentí"

Julia Faustyna no es Madeleine McCann, con los resultados de la prueba de ADN ya sobre la mesa se puede rechazar con rotundidad la teoría que esta joven polaca comenzó a difundir en los últimos meses.

La joven ahora niega que ella en algún momento dijese que era Madeleine McCann. En un comunicado publicado a través de su perfil de Facebook insiste en que "no recuerdo la mayoría de mis recuerdos, pero puedo recordar algunas cosas y nunca dije que soy Madeleine McCann. Usé este mensaje para crear un nick para mi antigua cuenta de Instagram, fue mi error y lo sé y me disculpo por eso porque debería usar las palabras "Soy Madeleine McCann", no "Yo soy" ha escrito.

Asegura que su intención no fue causar "tristeza" a nadie y en especial "a la familia de McCann" y defiende que su único objetivo "siempre fue descubrir quién soy y qué sucedió exactamente en mi doloroso pasado".

Julia perdona a su padre "le conozco y sé que es una buena persona" pero sigue rechazando a su madre a la que responsabiliza de que "un monstruo pedófilo durmiera en su casa" haciendo alusión a los presuntos abusos sexuales que sufrió, supuestamente, por parte de Peter Ney un agresor sexual condenado. Precisamente ahí sitúa el origen de su "investigación". "Desde que comencé a creer que mi madre no puede ser mi madre, comencé a hacer una investigación sobre niños desaparecidos. Y luego encontré una foto de Madeleine y traté de averiguar más sobre su secuestro, por eso me uní a muchos grupos de Facebook sobre su caso sin resolver".

Intenta dejar una pequeña puerta abierta al decir "sigo creyendo que existe la posibilidad de que yo pueda ser Madeleine y eso no está mal te diré por qué. Cuando estaba haciendo la prueba de ADN en EEUU, era un kit de ADN de una compañía llamada Ancestry. Fia no quería darme los resultados tras más de una semana pidiéndolos. Cuando finalmente me dio acceso a mis resultados, me sorprendió mucho porque estaba en el sitio web de otra compañía. Dígame, por favor, ¿cómo es posible que mis resultados lleguen al sitio web de una empresa competitiva?".

Fia Johansson fue hasta la fecha su representante. "Abusó verbalmente de mí varias veces y físicamente una vez cuando me empujó contra una pared después de autolesionarme, me dijo que estaba loca y que necesitaba estar encerrada en un hospital. Fue en ese momento cuando cuestioné si ella era una verdadera psicóloga".

En un extenso testimonio la joven insiste en que "nunca he dicho algo que no sea cierto. No mentí. No lo hice por la fama". Y también avanza que ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos porque necesita "contratar a un abogado muy bueno para demandar a Fia por todas las cosas malas que me hizo y necesito encontrar un terapeuta experimentado que se especialice en terapia de trauma y es costoso".