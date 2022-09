La prensa internacional llora la muerte de Isabel II en sus portadas: "El fin de un mundo"

Más información Las disputas internas y escándalos en la Corona que disgustaron a Isabel II durante su reinado

El Palacio de Buckingham, a primera hora de la tarde de este jueves, informaba sobre el delicado estado de salud de la reina Isabel II. El mundo entero ponía la vista en el castillo de Balmoral, hasta donde se desplazaban todos los miembros de la Casa Real Británica para despedirla.

Horas más tarde, alrededor de las 19:30 hora española, Buckingham emitía un comunicado oficial en el que anunciaba el fallecimiento de la reina, a sus 96 años de edad. Rápidamente, miles de británicos se agolpaban a las afueras de la residencia real, el Palacio de Buckingham, para rendir homenaje a Isabel II y expresar su respeto y admiración a la que ha sido la monarca más longeva de la historia del Reino Unido. Ha permanecido 75 años al frente de la Corona y bajo su mandato 15 primeros ministros han pasado por el Gobierno británico.

Ante tal acontecimiento, los informativos y la prensa internacional han abierto este viernes sus portadas con el anuncio del fallecimiento. Algunos incluso han llorado su pérdida y han anunciado "el fin de un mundo". 'The Times', 'The Gazette', 'Le Monde', 'Bild', 'The Advertiser' o 'The New Yorker' son solo algunos de los periódicos que han rendido tributo a la conocida monarca.

"Nuestros corazones están rotos" o "El momento de mayor tristeza".

'Daily Mail' ha abierto su "especial edición histórica" con una joven Isabel II, vestida de blanco y coronada, bajo un "nuestros corazones están rotos".

El periódico británico, preguntándose cómo encontrar las palabras ante tan trágica noticia, expresa el dolor que sufrió la nación al escuchar el himno nacional en televisión y radio. Muchos, ahora, se han preguntado qué pasará con el himno. Todo apunta a que se recupere la letra anterior a 1952, donde se rendía honor a Jorge VI con 'God Save the King'.

Por otro lado, 'The Gazette' titula con "el momento de mayor tristeza" con una imagen de la reina. En ella, Isabel II aparece bajo un fondo negro y un elegante traje verde, con uno de sus característicos sombreros a juego. Durante su reinado, lució más de 5.000 sombreros diferentes, uno de los accesorios protagonistas de sus estilismos más reconocidos en todo el mundo.

'The Daily Telegrpah', en cambio, apuesta por un retrato en blanco y negro de la monarca, en señal de luto, de su última etapa del reinado para decir adiós a una de las mujeres más conocidas y respetadas de todo el mundo. Le acompaña un "Grief is the price we pay for love", que significa "el dolor es el precio que pagamos por el amor". El Reino Unido seguirá a partir de ahora un periodo de "duelo real" hasta siete días después de la celebración del funeral de la reina Isabel II, del cual se desconoce aún la fecha. El Palacio de Buckingham ha anunciado este viernes que se confirmará "en su debido momento".

"El fin de un mundo", asegura 'Monaco Matin'

'Monaco Matin' lamenta el fallecimiento de la monarca más célebre del mundo con un "el fin de un mundo", asegurando que se abre una "era incierta para la corona británica a la que había dedicado su vida".

El conocido periódico de Mónaco ha elegido para su portada en papel una imagen de una sonriente Isabel II, vestida de verde claro y portando guantes blancos. Sus peculiares e influyentes looks han formado también parte de la historia e incluso han escondido mensajes tras ellos. Uno de sus vestidos más conocidos, el que portó en el momento de su coronación de 1953, se ha convertido en una pieza de museo.

Por su parte, '20 minutes' ha apostado por una imagen de la última etapa del reinado de Isabel II en la que la monarca aparece caminando de espaldas con un elegante traje blanco. Titula "como una reina" y destaca que "cierra el reinado más largo de la historia de Inglaterra". Su muerte marca un antes y un después en todo el mundo y ahora la Casa Real británica se enfrenta al primer gran cambio en 75 años. La mayoría de ciudadanos de Reino Unido no han conocido a otra monarca al frente de la Corona.

'Echo', uno de los medios con más prestigio de Gales, abre su portada con una imagen en blanco y negro de una joven reina y titula con "la mujer que definió una era". La propia Liz Truss, la actual primera ministra, ha despedido a Isabel II asegurando que ha sido "la roca sobre la que se construyó el Reino Unido moderno".