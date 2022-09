El mito de la reina Isabel II ha llegado a su fin tras 70 años de reinado en Reino Unido. Así lo ha confirmado el Palacio de Buckinham, La monarca inglesa ha fallecido este jueves a los 96 años tras unos meses en los que salud se deterioró notablemente, hasta el punto de que no pudo desplazarse a Londres para asistir al juramento de la nueva primera ministra, Liz Truss. Por ello, hubo que acudir a Escocia para encontrarse con ella. Ahora, Reino Unido se ha quedado sin la que fue su referente desde los tiempos de paz en los años 50.

Nacida en 1926, Isabel II ha sido la segunda monarca con el reinado más longevo en la historia de la humanidad, solo superada por el rey Luis XIV de Francia, que gobernó durante 72 años. La monarca inglesa, que fue considerada inmortal por su capacidad de mantenerse firme ante los numerosos retos que se encontró a lo largo de su vida, ha fallecido justo al poco tiempo de que se hayan cumplido 25 años desde que murió la princesa Diana de Gales.

La monarca ascendió al trono en el año 1952 tras el fallecimiento de su padre, Jorge VI, que murió a los 56 años por un cáncer de pulmón. Siendo entonces una joven de 26 años, nadie esperaba que esta mujer, que vivió en los inicios de su vida adulta la Segunda Guerra Mundial, se convirtiera en el mito que es y va a seguir siendo siempre en la historia, tanto de su propio país como en el resto del mundo.

Carlos, Ana, Eduardo y Andrés, los hijos de Isabel II, han acudido este jueves de urgencia al castillo de Balmoral ,en Escocia. El Palacio de Buckhinham confirmó que su estado de salud estaba empeorando. Ahora, comienza el protocolo establecido por Reino Unido para el funeral de Estado de la Reina y su traslado a Londres.

Protocolo de actuación

Al morir en el castillo de Balmoral, se pone en marcha la 'operación Unicorn', protocolo de actuación diferente si la reina de Inglaterra muere en Escocia. El Parlamento en Westminster, parlamento escocés, el Senedd galés y la Asamblea de Irlanda del Norte quedarían suspendidos inmediatamente para comenzar a preparar el funeral de Estado.

El palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, albergará el féretro de la soberana. Después de pasar un día en el lugar, se celebraría una misa en la catedral de St Giles. Después del acto en la catedral, los restos de la reina de Inglaterra serán trasladados en el Royal Train hasta Londres.

Vida personal

La institutriz Marion Crawford, encargada de su educación, publicó un libro biográfico sobre los primeros años de Isabel y Margarita, la hermana de la reina. En él se narran algunos detalles como el amor de Isabel II por los caballos y los perros, su disciplina y su actitud de responsabilidad.

La reina Isabel II se casó con el príncipe de Grecia y Dinamarca, Felipe de Edimburgo, que murió en 2021 a los 99 años a causa de varios problemas de salud que no pudo superar. Con él tuvo cuatro hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Tiene ocho nietos y doce bisnietos.

Reinado

La reina Isabel II comenzó su reinado en 1952, con 26 años. Ha sido la monarca durante décadas: sus jubileos de plata, oro, diamante y zafiro fueron en 1977, 2002, 2012 y 2017 respectivamente.

Su reinado ha estado caracterizado por una gestión de unificación nacional, se ha encargado de mantener y evitar la separación del Reino Unido con sus países constituyentes.

Además, Isabel II fue elegida "persona del año" por la revista 'Time' en 1952 y, según Forbes, es la octava líder más rica del mundo con una fortuna estimada en 450 millones de dólares.

Recientemente, la monarca rechazó el premio 'Oldie of the Year', que celebra las contribuciones a la vida pública de las generaciones de mayores, porque se sentía joven como para recibir ese premio. Mediante una carta, el asistente real ha detallado que la monarca "cree que uno es tan mayor como se siente, por lo que no cree que responda a los criterios para poder aceptar" dicho galardón.

Un legado difícil de superar

Con su muerte, se abre un período de incertidumbre en Reino Unido. Ahora, toca guardar el luto por la reina, aunque ya hay quienes piensan en la sucesión, donde el heredero es el príncipe Carlos, y su esposa, Camilla Parker, a quien la propia Isabel II pidió llamar como "reina consorte" cuando su hijo subiera al trono. La Familia Real británica ha sufrido un duro varapalo al haber perdido a la reina y a su esposo con tan poco tiempo de diferencia.

El duque Felipe de Edimburgo falleció el 9 de abril de 2021, a dos meses de cumplir 99 años. La Casa Real británica comunicó que su fallecimiento se había producido debido a su "avanzada edad". El matrimonio fue uno de los más duraderos en la historia de las monarquías: estuvieron casados durante 74 años. Y ahora, con tan solo unos meses de diferencia, ambos vuelven a reunirse, pero esta vez para permanecer juntos por siempre tras haber dejado un legado histórico.