Las polémicas palabras de una concejala del partido de Meloni: "Tengo más amigos gays que normales, les trato como a cualquier persona sin discapacidad"

España es el país donde más personas se declaran LGTBI+ y uno de los más avanzados en los derechos para este colectivo. Nuestro país se encuentra liderando la lista de Europa, que ha visto como en naciones donde gobierna la extrema derecha todavía queda camino por mejorar. Scaffidi Felicia Grazia, candidata del partido ultraderechista italiano 'Hermanos d'Italia', ha declarado durante una reunión del Ayuntamiento de Lissone, cerca de Monza, que tiene " más amigos gays que normales" y les trata "como a cualquier persona sin discapacidad".

Más tarde, la concejala del partido de Meloni, ha salido a disculparse por sus polémicas palabras.

"Les trato como a cualquier persona sin discapacidad"

Scadiffi Felicia ha señalado que ella trata a las personas homosexuales "como a cualquier persona sin discapacidad", dando a entender que considera la homosexualidad como una supuesta discapacidad. Ante las declaraciones tan desacertadas de la candidata de 'Hermanos d'Italia', ha salido a disculparse y ha rectificado.

Las palabras de Scadiffi han provocado un debate en la red cuestionando sus posiciones políticas y su visión sobre lo que envuelve la orientación sexual y la identidad de género. La mayoría de los usuarios de las redes sociales que han participado en la controversia se han posicionado en contra de las palabras de Scadiffi, aunque han habido personas que las han apoyado.

Abascal tampoco celebra el Orgullo Gay

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que él no celebrará el Día del Orgullo LGTBI. "No celebro el Orgullo Gay, supongo que porque soy heterosexual", ha señalado Abascal. También ha querido destacar que hay "muchos homosexuales que no celebran este día que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su querencia sexual".

El presidente de Vox ha subrayado que la celebración de este día tiene "mucha menos importancia" de la que algunos políticos quieren "hacer creer" y ha opinado que existen muchas personas homosexuales que "no se identifican con ese mensaje ni creen que esto tenga que tener un día especial de celebración".

Arabía Saudí, el país con más homofobia

En la cola de países con más personas LGTBI están Irán y Arabia Saudí, en los cuales la diversidad sexual está prohibida y se castiga conpenas de muerte. Los países de África, un escalón por encima de Irán y Arabia Saudí, está también prohibida la homosexualidad pero no está castigada con pena de muerte.

En el caso de Latinoamérica, este colectivo tiene limitados sus derechos.