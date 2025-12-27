Nueva ola de ataques rusos sacude Ucrania antes de la reunión Trump-Zelenski

A un día de que se produzca el esperado encuentro de Trump y Zelenski, Rusia ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Ucrania con drones y misiles, incluidos proyectiles hipersónicos del tipo Kinschal, según informan medios ucranianos. Los bombardeos han tenido como principal objetivo las infraestructuras eléctricas del país, en un momento de especial tensión en el conflicto.

Ante el aumento de la actividad militar rusa, Polonia ha cerrado dos aeropuertos situados en el noreste del país y ha desplegado aviones militares para reforzar la vigilancia de su espacio aéreo, como medida preventiva ante una posible escalada.

Estos ataques se producen en un contexto marcado por las expectativas creadas en torno a un nuevo encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. La reunión es considerada clave para intentar desbloquear las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por Zelenski la noche de Navidad ha sido rechazado por Moscú, que lo considera inasumible en su forma actual.“El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté preparado al 100 %”, declaró Zelenski, que reconoció que aún quedan asuntos clave por resolver, como las posibles concesiones territoriales que estaría dispuesta a aceptar Ucrania.

Zelenski mantiene su exigencia de recuperar el control total de la región del Donbás, actualmente ocupada en parte por fuerzas rusas, y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en territorio ucraniano como parte de las garantías de seguridad para Kiev. Una postura que choca con las propuestas planteadas por algunos socios occidentales en los últimos meses.

Un escenario de máxima tensión en el que la ofensiva militar y la vía diplomática avanzan en paralelo, a la espera de si el encuentro entre Trump y Zelenski puede abrir una puerta real a la paz.

