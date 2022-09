La playlist de la reina Isabel II, fan de los musicales

La canción 'We’ll meet again', popularizada por la cantante Vera Lynn en los años cuarenta, se ha convertido en una de las melodías más escuchadas en Reino Unido, porque la escogió la reina Isabel II para finalizar su discurso de pandemia.

Otra de las canciones de su lista es 'Oklahoma!', de Howard Keel. Isabel II pudo escucharlo en el teatro Drury Lane en 1947, siendo este el primer musical estadounidense que se estrenó en el West End de Londres una vez terminada la contienda.

'Sing', del que fuera miembro de los Take That, Gary Barlow, era otra de las canciones favoritas de la monarca británica. También un popurrí de Lester Lanin que la reina solía bailar de joven y que en 1986 escogió para festejar sus 60 años.

Disfrutaba hasta con la música que suena en los actos más solemnes de su agenda: su lista de canciones favoritas se cierra con la marcha militar Milanollo.

También 'Praise, My Soul, the King of Heaven y The Lord is My Shepherd se han convertido en las bandas sonoras de su vida. Fue en su boda con Felipe de Edimburgo, el 2 de noviembre de 1947 cuando los himnos sonaron en la abadía de Westminster.

Isabel II, protagonista de muchas letras

Isabel II se ha convertido en una de las reinas más longevas tras más de siete décadas en el trono. No es de extrañar por tanto que se haya convertido en la protagonista de las letras de muchos grupos: