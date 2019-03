Pierde un trozo de cráneo durante sus vacaciones y regresa con él en su equipaje

Un turista británico que se encontraba en la isla de Koh Tao (Tailandia) sobrevivió milagrosamente a la caída desde un piso 22 cuando se encontraba de vacaciones. Sin embargo, Lee Charie, sufrió una lesión en su craneo y perdió una parte del mismo. Tras la caída, el personal del hotel encontró a Lee inconsciente en el suelo, tras lo que fue trasladado a un hospital cercano.

Lee, que tenía pensado pasar tan sólo 30 días en Tailandia en un viaje de placer, acabó con una estancia hospitalaria de varias semanas en la isla después de que el británico cayera desde una pasarela de 7 metros de altura rompiendo el costado del cráneo. Cuando se estabilizó, Lee Charie viajó hasta Reino Unido de vuelta con el fragmento que perdió en la caída guardado en su equipaje de mano.

Los médicos utilizan la pieza de Lee para trabajar en un molde que ayude a reconstruir su craneo. Cirujanos del Hospital de Addenbrooke investigan cómo reparar su cabeza con una prótesis de titanio que le será implantada en abril.

Entre las incógnitas que rodean al accidente de este joven se encuentran las circunstancias en las que se produjo la caída. Lee no sabe si se deslizó por el balcón o alguien le empujó, ya que al despertar no recordaba el momento del accidente. La madre de Lee, Charie Natalie, asegura que no sabe cómo se produjo el incidente pero que lo más importante es ver cómo su hijo mejora día a día.