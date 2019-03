Una periodista de la televisión estatal rusa: "No voy a defender una agresión militar"

La presentadora de la versión inglesa de la cadena estatal rusa Russia Today (RT) Abby Martin ha criticado en directo este martes la intervención del Gobierno ruso en Ucrania: "La intervención militar nunca es la respuesta, y no me voy a quedar aquí y defender una agresión militar".

"Lo que hizo Rusia está mal", afirmó Martin de manera sorprende al final de su programa, 'Breaking the Set', en un vídeo que ya se ha convertido en viral en Internet.

Asimismo, ha asegurado que por el simple hecho de que trabaje en una cadena, no significa que "no tenga libertad de opinión". "No puedo expresar suficientemente cómo de en contra estoy de cualquier intervención en los asuntos de un país", subrayó.

También ha señalado que la cobertura mediática en general que se ha dado al asunto de Ucrania "ha sido verdaderamente decepcionante" y "linda con la desinformación".

Comunicado de la cadena

La cadena ha emitido un comunicado en el que afirma que "en contra de la opinión generalizada", los periodistas de RT "son libres de expresar sus propias opiniones, no sólo en privado sino también en el aire". "Ese ha sido el caso de los comentarios de Abby sobre Ucrania", ha explicado.

"Respetamos sus opiniones, y las opiniones de todos nuestros periodistas, presentadores y conductores de programas y no va a haber reprimendas contra Martin", ha añadido la cadena, que, sin embargo, ha indicado que los comentarios de la presentadora demuestran que no tiene "un profundo conocimiento sobre la verdadera situación de Crimea", y por ello la cadena iba a enviarla allí para "darla la oportunidad" formarse un juicio "desde el epicentro de la noticia".

Posteriormente, Martin ha respondido a este extremo desde la red social Twitter, con un 'tuit' en el que ha aclarado que "a pesar del comunicado que ha hecho RT" no tiene intención de viajar a Crimea.